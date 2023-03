MIMORIADNY ONLINE Explózia na Kryme zničila ruské rakety s plochou dráhou letu

Naživo z Ukrajiny

Súhrn vojny na Ukrajine - deň č. 390

ONLINE

Načítať nové správy

6:30 Turecko začalo brániť exportu do Ruska pri tovare, ktorý sa nachádza na sankčných zoznamoch Spojených štátov, Británie či Európskej únie. Píše to dnes agentúra Reuters s odkazom na svoje zdroje. Západné krajiny v uplynulých mesiacoch Ankaru kritizovali za to, že údajne pomáha Moskve obchádzať uvalené sankcie na niektoré druhy civilného tovaru, ktoré môže mať aj vojenské využitie. Jednalo sa napríklad o elektroniku či mikročipy. Obmedzenie nechcelo turecké ministerstvo obchodu a priemyslu komentovať.

6:00 Japonský premiér Fumio Kišida pricestoval do Kyjeva na neohlásenú návštevu, informovala s odvolaním sa na vládne zdroje agentúra Kjódó. Ostatné zahraničné agentúry napísali, že Kišida je na ceste do ukrajinskej metropoly. V ukrajinskej metropole sa stretne s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským, uviedlo japonské ministerstvo zahraničia.

Explózia na Kryme zničila ruské rakety s plochou dráhou letu

"Explózia v meste Džankoj na dočasne okupovanom Kryme zničila ruské strely s plochou dráhou letu typu Kalibr, ktoré boli práve prevážané po železnici," uviedla ukrajinská vojenská rozviedka na sociálnych sieťach. Ministerstvo obrany dodalo, že "výbuchy sú pokračovaním demilitarizácie Ruska a prípravou na prelomenie okupácie ukrajinského polostrova Krym".

Proruský šéf správy Džankoja Ihor Ivin však vyhlásil, že na mesto zaútočili drony, pričom utrpel zranenia jeden človek, ktorý sa zotavuje v nemocnici. Podľa Ivina počas útoku vypukol požiar, ktorý zachvátil školu, obytný dom a obchod s potravinami; poškodená bola aj miestna energetická infraštruktúra. Agentúra AP upozorňuje, že vyjadrenia oboch strán sa nateraz nepodarilo nezávisle overiť.

Rusko opäť hrozí ukončením obilnej dohody - len krátko po jej predĺžení

Rusko opäť pohrozilo ukončením čiernomorskej obilnej dohody - len niekoľko dní po jej predĺžení na najmenej dva mesiace. Ako podmienku na dlhodobé pokračovanie tejto dohody Moskva žiada uľahčenie vývozu ruských hnojív a obnovenie dodávok technických a náhradných dielov pre poľnohospodársky sektor. TASR správu prevzala z agentúry DPA.

"Bez pokroku pri plnení týchto požiadaviek bude naša účasť na čiernomorskej iniciatíve pozastavená," uviedlo ministerstvo zahraničných vecí v Moskve. Čiernomorská obilná iniciatíva medzi Ruskom a Ukrajinou, ktorú pomohli vlani v júli sprostredkovať Turecko a OSN, obsahuje dve dohody.

Galéria fotiek (2) Vladimir Putin

Zdroj: TASR/Alexei Nikolsky, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

Jedna umožňuje vývoz obilnín, ktoré v ukrajinských čiernomorských prístavoch zablokovala vojna. Druhá má uľahčiť export ruských obilnín a hnojív napriek sankciám uvaleným na Moskvu za rozpútanie vojny na Ukrajine.

Obilná dohoda vlani pomohla obmedziť narastajúce ceny potravín; prvýkrát bola predĺžená vlani v novembri o 120 dní. Moskva už aj predtým signalizovala, že s predĺžením bude súhlasiť, ak sa zrušia obmedzenia pre jej vlastný vývoz. Rusko niekoľko mesiacov blokovalo vývoz ukrajinského obilia po začatí vojenskej ofenzívy na Ukrajine 24. februára 2022, pripomína DPA.

Podľa údajov OSN bolo od začiatku platnosti obilnej dohody vyvezených 25 miliónov ton obilia z ukrajinských prístavov do 45 krajín sveta, čo pomohlo stabilizovať trhy a znížiť ceny potravín.