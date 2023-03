Trump má problém: Nevera s pornoherečkou môže zmeniť históriu! Neukojené libido chcel uplatiť mlčaním

Galéria fotiek (2) Podplatil Donald Trump pornohviezdu?

NEW YORK - Bývalý americký prezident Donald Trump by podľa denníka The New York Times (NYT) mohol čoskoro čeliť obžalobe v súvislosti s platbou za mlčanlivosť pornohviezdy Stormy Daniels. Ak by sa tak skutočne stalo, išlo by o prvú obžalobu niektorého z amerických exprezidentov.