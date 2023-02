AKTUÁLNE Letisko v Petrohrade zastavilo lety, vraj pre neznámy letiaci objekt

Letová prevádzka na Pulkove má byť podľa oznámenia miestnej samosprávy zastavená do poludnia miestneho času (10.00 h SEČ). Ruská štátna agentúra TASS neskôr informovala, že úrady uzavreli vzdušný priestor v okruhu 200 kilometrov okolo letiska Pulkovo, a to do 13.20 h miestneho času (11.20 SEČ). Podľa údajov webu Flight Radar monitorujúceho lety sa viacero lietadiel na ruských linkách smerujúcich do Petrohradu vrátilo na letiská, odkiaľ odštartovali.