MIMORIADNY ONLINE Zelenskyj zbavil funkcie vysokopostaveného veliteľa: Rusi majú stále rozdielne pohľady na vojnu

Naživo z Ukrajiny

Súhrn vojny na Ukrajine - deň č. 367

ONLINE

Načítať nové správy

Zelenskyj zbavil funkcie vysokopostaveného ukrajinského veliteľa

Zelenskyj dekrétom odvolal veliteľa združených ukrajinských síl, ktoré sa podieľajú na bojoch v Donbase. Moskaljova spomenul už v piatok vo výpočte vojenských veliteľov, s ktorými hovoril. Moskaljov podľa Reuters funkciu zastával od marca 2022. Ukrajinská armáda sa na sociálnych sieťach k odvolaniu veliteľa nevyjadrila.

Ruské sily podnikajú úsilie o ovládnutie Donbasu, a Zelenskyj v posledných týždňoch popisoval tamojšiu vojenskú situáciu ako ťažkú a bolestivú. Ruské jednotky sústreďujú svoje úsilie na mesto Bachmut napriek ťažkým stratám, o ktorých hovoria ukrajinskí a západní predstavitelia. Aj v nedeľu ukrajinský generálny štáb hlásil, že ruské jednotky v oblasti Bachmutu vykonali niekoľko neúspešných útokov.

Vojna na Ukrajine vyvoláva opačné emócie, jedni cítia hrdosť, iní strach

Úplne odlišné emócie vyvolala vojna na Ukrajine u dvoch ruských žien, obe sa zhodou okolností volajú Jekaterina. Jedna podporuje prezidenta Vladimira Putina a očakáva víťazstvo, zatiaľ čo druhá Putina kritizuje a myslí si, že Rusko prehrá, napísala agentúra Reuters.

Galéria fotiek (2) Vladimir Putin

Zdroj: SITA/Mikhail Metzel, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

Rok po tom, ako ruský prezident poslal svojich vojakov na Ukrajinu, je stále ťažké zistiť, čo si 145 miliónov Rusov o vojne vôbec myslí. Oficiálne prieskumy verejnej mienky však hovoria, že Putinova obľúbenosť zostáva okolo 80 percent.

Tridsaťosemročná Jekaterina je priaznivkyňou Putina a verí, že Rusko nakoniec zvíťazí, aj keď teraz bojuje s Ukrajinou, ktorú podporuje Američanmi vedená Severoatlantická aliancia. Jej byt na juhu Moskvy je plný tašiek darovaného oblečenia a škatúľ s jedlom, ktoré nazbierala, aby ich poslala do Ruskom kontrolovaného Donbasu, kde zostalo v dôsledku vojny veľa ľudí bez strechy nad hlavou.

"Keď môj priateľ odišiel bojovať ako dobrovoľník, pochopila som, že aj ja musím robiť niečo, aby som pomohla," uviedla Jekaterina, ktorá nechcela prezradiť svoje priezvisko zo strachu, že ju na internete budú obťažovať priaznivci Ukrajiny. "Musíme pomôcť brániť našu krajinu, naše rodiny, tých, ktorí sú nám blízki, a celé Rusko," dodala s tým, že podporuje prezidenta Putina aj spôsob, akým krajinu vedie.

Podľa prieskumu nezávislého mimovládneho strediska Levada podporuje ruskú armádu 75 percent Rusov, zatiaľ čo 19 percent ju nepodporuje a šesť percent nevie. Tri štvrtiny Rusov tiež očakávajú, že Rusko zvíťazí. Mnoho diplomatov aj analytikov však tieto čísla spochybňuje. "Podporujem prezidenta a myslím si, že svoju prácu robí dobre," uviedla Jekaterina. "Rusko zvíťazí. Jednoznačne," dodala.

Ukrajinci sú naši bratia

Len desať kilometrov južne odtiaľto žije iná Jekaterina, ktorá má na celú situáciu úplne opačný názor. Dvadsaťšesťročná Jekaterina Vareniková, ktorá kedysi pracovala pre štátom kontrolovaný plynárenský gigant Gazprom, vojnu nenávidí a verejne sa stavia proti Putinovi. Keď Rusi v januári podnikli nálet na ukrajinské Dnipro, stála pred moskovskou sochou ukrajinskej básničky Lesji Ukrajinky s transparentom "Ukrajinci nie sú naši nepriatelia, sú to naši bratia".

Jej byt zíva prázdnotou. Všetko predala alebo uložila do pivnice, zatiaľ čo sa balila, aby mohla z Ruska odísť do Kirgizska, kde už žije jej manžel. Ten Moskvu opustil už vlani, čoskoro po začatí ruskej invázie na Ukrajinu. Vareniková spomína na to, ako ju šokovalo, keď vlani vo februári prvýkrát počula, že sa začala vojna. Rovnako ako mnoho iných Rusov vždy udržiavala úzke rodinné i priateľské vzťahy s mnohými ľuďmi naprieč bývalými postsovietskymi krajinami. Pamätá si, ako ako ako dieťa jazdila na prázdniny práve na Ukrajinu. Teraz jej rodinu rozdelilo niekoľko uzavretých hraníc a nepriechodné frontové línie.

"Mnoho mojich priateľov odišlo," hovorí Vareniková. "Keď vám hrozí nebezpečenstvo a nechcete sa podieľať na týchto udalostiach, musíte použiť všetky prostriedky na to, aby ste ušli," dodala.

Čoskoro po začiatku vojny Putin varoval Rusov, aby boli ostražití, pokiaľ ide o ruských "zradcov", ktorých sa podľa jeho slov bude snažiť Západ použiť na to, aby zničili krajinu. Mnoho ľudí z krajiny odišlo a niektorí ruskí predstavitelia nad tým vyjadrili svoje znepokojenie. Iní tieto obavy odmietli s tým, že Rusko je teraz oveľa jednotnejšie bez tých, ktorých "oddanosť krajine je sporná".

"Je to veľmi smutné, ale príde mi, že toto skoro neskončí," myslí si Vareniková. "Myslím, že to skončí až vtedy, keď Rusko buď uzná porážku, alebo prehrá," dodáva. Podľa jej názoru bude povesť Ruska a Rusov pošpinená navždy. "My v Rusku ju pravdepodobne nikdy nebudeme schopní napraviť," uzatvára.