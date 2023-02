Havária autobusu na západe Chorvátska si vyžiadala jednu obeť: Pri nehode utrpelo zranenia niekoľko ľudí

Autobus s albánskymi poznávacími značkami v sobotu krátko pred polnocou narazil na zasneženej vozovke do zvodidiel a prevrátil sa. Nehoda sa stala na diaľnici medzi obcou Brinje a mestom Ogulin. V autobuse sa v čase havárie nachádzalo desať ľudí. Na mieste hlásili niekoľko zranených, ktorí boli prevezení do nemocnice. Polícia príčinu nehody bezprostredne neuviedla. Chorvátsko zasiahlo tento víkend náhle ochladenie, ktoré so sebou prinieslo dážď a sneh. Chorvátske úrady v nedeľu uviedli, že silný vietor a sneženie v krajine brzdili dopravu.