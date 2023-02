MIMORIADNY ONLINE Putin dodávky zbraní NATO na Ukrajinu označil za účasť na konflikte

Naživo z Ukrajiny

9:41 Ruský prezident Vladimir Putin v nedeľu dodávky zbraní z členských krajín NATO na Ukrajinu označil za účasť na konflikte. TASR správu prevzala z agentúry AFP, ktorá sa odvoláva na Putinove vyjadrenia pre ruské médiá.

"Posielajú desiatky miliárd dolárov vo forme zbraní na Ukrajinu. To je skutočná účasť," povedal Putin v rozhovore pre ruskú štátnu televíziu Rossija 1. "To znamená, že sa zúčastňujú, hoci nepriamo, na zločinoch uskutočňovaných kyjevským režimom," dodal. Západné krajiny majú podľa ruského prezidenta "jediný cieľ" - rozbiť bývalý Sovietsky zväz a jeho hlavnú času, Ruskú federáciu, píše AFP. Krajiny západu vojenskú agresiu Ruska na Ukrajinu dôrazne odsúdili a od začiatku poskytujú Ukrajine podporu. Mnohé z nich však váhali s rozhodnutím dodať Kyjevu i ťažké zbrane ako napríklad tanky. Obávali sa zatiahnutia do konfliktu.

9:35 V regióne Belgorod pátrajú po ozbrojenom mobilizovanom mužovi, ktorý z jednotky ušiel. 24. februára okolo polnoci vzal útočnú pušku Kalašnikov a opustil miesto jednotky v okrese Graivoronsky v regióne, uvádza ASTRA.

8:35 Ukrajinská armáda bude na jar pripravená spustiť protiofenzívu proti ruským silám, ktoré okupujú rozsiahle časti Ukrajiny. Oznámil to predstaviteľ hlavnej správy vojenskej rozviedky ukrajinského ministerstva obrany (GUR) Vadym Skibickyj. TASR správu prevzala v nedeľu z agentúry DPA a webovej stránky stanice Deutsche Welle (DW). Presný dátum tejto protiofenzívy podľa Skibického slov závisí od viacerých činiteľov vrátane dodávok zbraní zo Západu.

7:35 Ukrajina za posledný deň odrazila 71 ruských útokov. Ukrajinská armáda oznámila odrazenie 71 ruských útokov za posledných 24 hodín na severovýchode a východe Ukrajiny, napísal generálny štáb ukrajinských ozbrojených síl vo svojej rannej aktualizácii.

6:35 Ukrajina od septembra zostrelila viac ako 1200 ruských rakiet, bezpilotných lietadiel. Ukrajinská armáda od 11. septembra zostrelila 650 ruských riadených striel a viac ako 610 iránskych bezpilotných lietadiel Shahed, uviedol generálporučík Mykola Oleshchuk, veliteľ ukrajinských vzdušných síl.

6:00 Niekoľko tisíc ľudí sa zišlo v sobotu večer na Letenskej pláni v Prahe, aby vyjadrili podporu Ukrajine. Na podujatí sa objavil aj zvolený český prezident Petr Pavel. Informoval o tom spravodajský server Novinky cz.

Prigožin tvrdí, že jeho žoldnieri dobyli dedinu na okraji Bachmutu

Hlásenia ukrajinskej armády však naznačujú, že dedina je stále pod ukrajinskou kontrolou. Reuters pripomína, že informácie sa nedali bezprostredne overiť. Len deň predtým Prigožin uviedol, že vagnerovcom sa podarilo dobyť aj dedinu Berchivka, ktorá sa nachádza niekoľko kilometrov severozápadne od Bachmutu. Ukrajinský vojenský expert Oleh Ždanov medzičasom potvrdil obsadenie dediny na svojom kanáli na YouTube.

V najnovšej správe ukrajinského generálneho štábu sa však uvádza, že ruské sily v posledných dňoch podnikli niekoľko neúspešných útokov na dediny v okolí Bachmutu vrátane Berchivky. O dedine Jahidne nebola v správe v zmienka. Podľa Reuters dlhotrvajúce obliehanie Bachmutu prinútilo Ukrajincov otvorene uvažovať o tom, či by sa ich jednotky nemali z mesta stiahnuť.