MIMORIADNY ONLINE Putin plánuje i naďalej pokračovať vo vojne: Bielorusko vytvorí nové sily územnej obrany

Súhrn vojny na Ukrajine - deň č. 362

Putin neplánuje mier

"Vidíme pravý opak. (Putin) neplánuje mier. Plánuje pokračovať vo vojne," povedal Stoltenberg novinárom. Poukázal najmä na dlhotrvajúce boje v meste Bachmut na východe Ukrajiny, kde ruské sily s pomocou žoldnierov Vagnerovej skupiny zintenzívnili útoky.

"Ťažko povedať, či je toto tá veľká jarná ofenzíva, alebo len jej začiatok," dodal Stoltenberg. Rusko však podľa neho na Ukrajinu posiela čoraz viac vojakov i zbraní. Generálny tajomník NATO okrem toho zdôraznil dôležitosť pokračujúcej podpory pre Ukrajinu zo strany krajín Západu.

Mesto Bachmut v Doneckej oblasti sa stalo dôležitým miestom bojov

Mesto Bachmut v Doneckej oblasti sa stalo dôležitým miestom bojov a Rusko v jeho okolitých obciach nedávno dosiahlo menšie územné zisky. Oblasť v okolí Bachmutu tvorí akúsi bránu k ďalším mestám v Doneckej oblasti. Aj keď sa Ukrajincom zatiaľ darí udržovať si pozície v tomto meste, ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj uviedol, že ho nebudú brániť "za každú cenu", pripomína CNN.

Lukašenko uviedol, že Bielorusko vytvorí nové sily územnej obrany

Bieloruský prezident Alexandr Lukašenko v pondelok uviedol, že jeho krajina potrebuje vytvoriť v každom meste či dedine polovojenské oddiely, ktoré budú "v prípade agresie" slúžiť ako doplňujúce sily územnej obrany.

Každý muž v Bielorusku sa musí naučiť narábať so zbraňam

Lukašenko dodal, že každý muž v Bielorusku sa musí naučiť narábať so zbraňami, aby v prípade potreby dokázal "ochrániť svoju rodinu a svoj domov". Minister obrany Viktar Chrenin uviedol, že v Bielorusku vzniknú polovojenské jednotky, ktoré by mohli mať až 150.000 príslušníkov z radov dobrovoľníkov. Dostanú zbrane, ale naďalej budú pôsobiť vo svojich civilných zamestnaniach. V mierových časov to budú len záložníci, ale v prípade vojnového konfliktu by sa mohli zapojiť do partizánskeho boja.

Bielorusko je blízkym spojencom Ruska

Bielorusko je blízkym spojencom Ruska. Minsk takmer pred rokom na začiatku ruskej invázie na Ukrajinu poskytol svoje územie na vyslanie ruských vojakov či na odpaľovanie rakiet. Rusko má takisto v Bielorusku približne 10.000 svojich vojakov a zbrane a obe krajiny organizujú pravidelné spoločné vojenské cvičenia. Lukašenko zdôraznil dôležitosť obrannej spolupráce s Ruskom a vyjadril podporu akciám Kremľa na Ukrajine. Dodal však, že bieloruské jednotky na Ukrajinu vyšle iba vtedy, ak by bola napadnuté samotné Bielorusko.