MIMORIADNY ONLINE Wagnerova skupina údajne dobila okolie Bachmutu: Ukrajina požaduje od spojencov kontroverzné zbrane

Ukrajina požaduje od spojencov kontroverzné kazetové a fosforové zbrane

Ukrajina požaduje od svojich západných podporovateľov kontroverznú kazetovú muníciu a fosforové zápalné zbrane na boj proti Rusku.Spojené štáty a niekoľko ďalších spojencov majú milióny týchto nábojov, povedal v piatok večer na Mníchovskej bezpečnostnej konferencii (MSC) zástupca šéfa ukrajinskej vlády Olexandr Kubrakov, informuje tlačová agentúra DPA.

"Rusko používa tento druh zbraní každý deň. Prečo by sme ich nemohli používať aj my? Je to naše národné územie," vyhlásil.Kubrakov dodal, že chápe ťažkosti pri získavaní týchto zbraní z dôvodu medzinárodných dohovorov, ale tento typ munície môže podľa neho pomôcť odolávať náporu útočníkov.Kubrakov narážal na skutočnosť, že používanie kazetovej munície je podľa medzinárodného práva zakázané.

Kazetovú muníciu predstavujú rakety a bomby, ktoré vybuchujú vo vzduchu nad cieľom, pričom uvoľňujú množstvo malých výbušných zariadení. Fosforová munícia môže zasa u ľudí spôsobiť vážne popáleniny a otravu, vysvetľuje DPA. Kubrakov sa na MSC opäť zasadzoval aj za dodávku stíhacích lietadiel. "Táto otázka je zložitá, ale prečo sa nezačne aspoň s výcvikovými programami pre ukrajinských pilotov?" spýtal sa.

Poľský premiér Mateusz Morawiecki dal jasne najavo, že jeho krajina je spolu s ďalšími spojencami pripravená dodať Ukrajine stíhacie lietadlá. Ako nevyhnutnú podmienku pre takýto krok však uviedol "rozhodnutie NATO".Bývalý vrchný veliteľ amerických síl v Európe Tod Wolters vlani v marci uviedol, že presun stíhačiek MiG-29 by mohol byť Moskvou zle pochopený a viesť k vyhroteniu jej vzťahov s NATO. Podľa neho ide o vysoko rizikový scenár.

Wagnerova skupina informovala o dobití okolia Bachmutu

Dobytie dediny nebolo nezávisle potvrdené a vo večernej správe ukrajinského generálneho štábu sa toto tvrdenie vagnerovcov nespomínalo.Ruskí blogeri venujúci sa armáde napísali, že Paraskoviivka je dôležitým priesečníkom v ukrajinských obranných líniách. Ak budú dobyté aj susedné dediny Verchivka, Berchivka a Jahidne, ukrajinské sily v Bachmute už nebude možné zásobovať zo severu.

Prigožin využil oznámenie na podpichnutie ruského ministerstva obrany, keď uviedol, že tento úspech na bojisku sa podaril napriek "blokovaniu munície".Boj bol podľa neho vyčerpávajúci a krvavý. Vagnerova skupina žoldnierov, ktorá využíva aj väzňov naverbovaných v ruských väzniciach, nedávno kritizovala fakt, že už od ruskej armády nedostáva dostatok munície.

Ukrajinská vláda predtým vyzvala všetkých obyvateľov Bachmutu, aby ušli, pretože sa očakáva pokračovanie ťažkých bojov."Ak ste rozumní, uznávate zákony a ste aj vlastenci, potom by ste mali mesto okamžite opustiť," apelovala v piatok ukrajinská vicepremiérka Iryna Vereščuková.

V ťažko skúšanom Bachmute sa ešte stále nachádza niekoľko tisíc ľudí. Podľa vlády tam bolo predtým zabitých päť civilistov a deväť ďalších utrpelo zranenia. V tomto meste v Doneckej oblasti, ktoré malo kedysi 70.000 obyvateľov, je teraz približne 6000 civilistov, uviedla Vereščuková.Mnohí seniori v Bachmute nechcú odísť zo svojich domovov, pretože sú ich jediným majetkom, alebo nechcú opustiť svoje rodisko. Niektorí zasa sympatizujú s Ruskom.