MIMORIADNY ONLINE Útoky už prichádzajú z viacerých smerov: Očakávaná ruská ofenzíva na Ukrajine sa už začala, uviedol Zelenskyj

KYJEV - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v rozhovore so stanicou BBC vylúčil, že by sa v rámci prípadnej mierovej dohody s Ruskom Kyjev vzdal akéhokoľvek ukrajinského územia. Varoval pritom, že postúpenie územia Moskve by znamenalo, že by sa Rusko mohlo "neustále vracať". Očakávaná ruská ofenzíva na Ukrajine sa podľa neho už začala.

Rusko mení taktiku vzdušných útokov, povedal prezidentský poradca

Rusko mení taktiku vzdušných útokov, aby oklamalo ukrajinskú protivzdušnú obranu, pričom používa strely bez výbušných hlavíc a balóny, povedal v rozhovore s agentúrou AP poradca šéfa ukrajinskej prezidentskej kancelárie Mychajlo Podoljak. Strely podľa neho slúžia ako návnady, ktoré majú zahltiť ukrajinský systém protivzdušnej obrany tým, že predstavujú veľké množstvo cieľov. "Chcú preťažiť náš protivzdušný systém, aby získali ďalšiu šancu zasiahnuť zariadenie infraštruktúry," povedal Podoljak a dodal, že ukrajinská protivzdušná obrana sa tejto výzve prispôsobuje. Podľa prezidentského poradcu sa Rusko potýka s "vyčerpaním rakiet" a ich nedostatok ho núti k zmene taktiky. Mieša staršie strely zo sovietskej éry s "novými strelami, ktoré majú určitú hodnotu", uviedol poradca šéfa prezidentskej kancelárie.

Rusko vlani v októbri zintenzívnilo svoje vzdušné útoky na Ukrajinu a pri masívnych úderoch vysiela na území svojho suseda strely a útočné drony, ktorými sa snaží vyradiť dodávky elektriny a ďalšiu nevyhnutnú infraštruktúru. Ukrajinskí a západní predstavitelia sa pritom domnievajú, že sa invázna armáda potýka so stále väčším nedostatkom striel. Britské ministerstvo obrany v novembri uviedlo, že Rusko zrejme odstraňuje jadrové hlavice zo starých riadených striel a následne tieto strely odpaľuje na Ukrajinu ako slepé. "Rusko takmer určite dúfa, že takéto rakety budú fungovať ako návnady a odlákajú pozornosť ukrajinskej protivzdušnej obrany," uviedol rezort. Moskva problémy s dodávkami zbraní nepriznala. Ruské sily vo štvrtok vypálili na Ukrajinu 36 striel a ukrajinské batérie protivzdušnej obrany zostrelili 16 z nich - čo je nižšia ukrajinská úspešnosť ako pri niektorých predchádzajúcich ruských úderoch, poznamenala AP. Štvrtkový ruský úder podľa ukrajinských predstaviteľov zasiahol ciele na rade miest Ukrajiny, pričom zahynula deväťdesiatsedemročná žena.

Ďalším novým prvkom ruskej stratégie je podľa AP použitie toho, čo Podoljak nazval "zvláštnymi vzdušnými balónmi", pričom nechcel zachádzať do podrobností ohľadom ich predpokladaného účelu. Môžu však byť určené na prípadné zmätočenie alebo poskytnutie spravodajských informácií o ukrajinskej protivzdušnej obrane, píše agentúra. Ukrajinské úrady v stredu oznámili, že nad Kyjevom zistili asi šesť nepriateľských balónov, pričom ukrajinská protivzdušná obrana väčšinu z nich zostrelila. Podľa úradov mohli niesť okrem iného prieskumné zariadenia. "Nepriateľ chce, aby sme na tieto balóny, ktoré nič nestoja, použili našu protivzdušnú obranu, ktorá chráni naše strategické objekty," uviedol hovorca letectva Jurij Ihnať.

Očakávaná ruská ofenzíva na Ukrajine sa už začala, uviedol Zelenskyj

"Ruské útoky už prichádzajú z viacerých smerov," uviedol. Ukrajinskí obrancovia podľa neho dokážu odolávať ruskému postupu, kým sami nebudú schopní začať protiofenzívu. Zopakoval zároveň výzvy na väčšiu vojenskú pomoc Ukrajine zo strany Západu. "Moderné zbrane samozrejme urýchľujú mier. Zbrane sú jediný jazyk, ktorému Rusko rozumie," povedal Zelenskyj. Západné štáty postupne poskytujú Kyjevu čoraz silnejšie zbrane, aby sa krajina mohla ruskej vojenskej agresii brániť. Kyjev je však čoraz viac frustrovaný tempom, akým západné zbrane prichádzajú, píše BBC. Očakáva sa, že potrvá týždne, kým na bojisko dorazia bojové tanky, ktoré minulý mesiac Ukrajine prisľúbili viaceré západné krajiny.

Zelenskyj súčasne okomentoval štvrtkové slová bieloruského lídra Alexandra Lukašenka, že sa Bielorusko zapojí do bojov na Ukrajine po boku Rusov, ak bude samo napadnuté. "Dúfam, že sa (Bielorusko) do (vojny) nezapojí. Ak áno, budeme bojovať a prežijeme," uviedol ukrajinský prezident a dodal, že umožniť Rusku zaútočiť na Ukrajinu znovu z bieloruského územia by bola "obrovská chyba". Bielorusko, ktoré je najbližším spojencom Ruska, síce nevyslalo svojich vojakov do vojny proti Ukrajine, ale poskytlo Moskve k útoku proti susednej krajine svoje územie. V počiatočnej fáze invázie odtiaľ ruské vojská viedli ofenzívu na Kyjev. Po ťažkých stratách sa po niekoľkých týždňoch zo severu Ukrajiny stiahla.

Zelenskyj zároveň uviedol, že Ukrajina chce bezpečnostné záruky. "Akékoľvek územné kompromisy by nás ako štát oslabili," uviedol a poznamenal, že nejde o kompromis ako taký. "Prečo by sme sa ho mali báť? Každý deň máme v živote milióny kompromisov. Otázka je, s kým? S (ruským prezidentom Vladimirom) Putinom? Nie. Lebo tu nie je dôvera. Dialóg s ním? Nie. Nie je tu dôvera," dodal.