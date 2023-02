MIMORIADNY ONLINE Nad Kyjevom bolo zistených asi šesť nepriateľských balónov, uviedla správa metropoly

Naživo z Ukrajiny

Súhrn vojny na Ukrajine - deň č. 357

Nad Kyjevom bolo zistených asi šesť nepriateľských balónov, uviedla správa metropoly

Nad Kyjevom bolo zistených asi šesť nepriateľských balónov, pričom ukrajinská protivzdušná obrana väčšinu z nich zostrelila. S odvolaním sa na kyjevskú správu o tom dnes informovala agentúra Reuters a tiež server Ukrajinska pravda. Reuters píše, že išlo o ruské balóny. Podľa úradov mohli niesť okrem iného prieskumné zariadenia. "Predbežne bolo vo vzdušnom priestore Kyjeva zistených asi šesť nepriateľských vzdušných cieľov. Podľa informácií, ktoré sa spresňujú, išlo o balóny, ktoré sa pohybujú v priestore za pôsobenia vetra," uviedla tlačová služba kyjevskej správy podľa webu Ukrajiny pravda. Mestská správa predpokladá, že účelom vypustenia balónov bolo zrejme "odhalenie a vyčerpanie" ukrajinskej protivzdušnej obrany. Trosky zostrelených objektov budú teraz analyzované a potom bude finálne určený typ a charakteristika zariadenia, píše Ukrajinska pravda. Správa metropoly uviedla, že balóny mohli niesť okrem určitého prieskumného zariadenia aj takzvané kútové odrážače, čo sú prostriedky protirádiolokačného maskovania. Ukrajinské médiá o výskyte ruských prieskumných balónov v ukrajinskom vzdušnom priestore informovali tiež o deň skôr.

Hovorca ukrajinského letectva Jurij Ihnať v utorok povedal, že Rusko používa takéto lietajúce objekty na vykonávanie prieskumu alebo na odvedenie pozornosti ukrajinskej protivzdušnej obrany. Dnes sa podľa Ihnaťa kvôli balónom rozozneli v Kyjeve sirény varujúce pred hrozbou vzdušného útoku. "Nepriateľ chce, aby sme na tieto balóny, ktoré nič nestoja, použili našu protivzdušnú obranu, ktorá chráni naše strategické objekty," uviedol hovorca letectva. Moldavsko v utorok dočasne uzavrelo svoj vzdušný priestor kvôli objektu letiacemu nad jeho územím podobnému meteorologickému balónu. Predseda moldavského parlamentu Igor Grosu dnes podľa Reuters povedal novinárom, že tento lietajúci objekt patril Rusku a nad Moldavsko sa dostal z Ukrajiny. Po predmete pripomínajúcom meteorologický balón v utorok pátralo vo svojom vzdušnom priestore tiež susedné Rumunsko.

Moskva si uchovala letectvo a môže ho na Ukrajine nasadiť aktívnejšie

Moskva si však podľa neho zachovala svoje letectvo z veľkej časti nedotknuté a môže ho aktívnejšie nasadiť v ďalšej fáze vojny. Denník Financial Times (FT) medzitým napísal, že Rusi podľa západných spravodajských služieb zhromažďujú lietadlá na hraniciach s Ukrajinou. "Nevyrábajú a neuvádzajú znovu do prevádzky zďaleka toľko, aby tieto straty kompenzovali. Ich súčasný obrnený park na frontovej línii je asi o polovicu menší ako na začiatku vojny," povedal agentúre Reuters výskumný pracovník inštitútu Henry Boyd. Straty ruských tankov odhadol na 2000 až 2300 a ukrajinských do 700 kusov. IISS vo svojej správe tiež uvádza, že Moskva sa pri náhrade strát musí spoliehať na staršie modely zo sovietskej éry.

Ukrajina získala prísľub zhruba 100 moderných západných tankov, vrátane amerických Abramsov, nemeckých Leopardov a britských Challengerov, ktoré svojimi schopnosťami ďaleko prevyšujú staršie ruské modely, upozornila agentúra Reuters. "To sa potom môže premietnuť do menej agresívnych a menej sebavedomých akcií (ruských) tankov, keďže posádky sú viac znepokojené úrovňou ohrozenia," povedal Boyd. Odborník IISS na letectvo Douglas Barrie upozornil, že Rusko si zachovalo svoje vzdušné sily väčšinou bez ujmy, pretože kvôli účinnej ukrajinskej protivzdušnej obrane a nedostatočným zásobám taktických striel vzduch-zem krátkeho dosahu operuje z diaľky. Rusko okrem iného využíva riadené strely dlhého doletu. Moskva sa však podľa neho môže začať snažiť využívať svoje letectvo a prípadne viac riskovať, aby zasiahla koncentrácie ukrajinských síl na zemi.

Rusko počas takmer rok trvajúcej invázie prišlo o veľké časti ukrajinských území, ktoré pôvodne dobyli. Stále však z časti okupuje štyri ukrajinské oblasti na juhu a východe krajiny a Kyjev už niekoľko týždňov varuje pred novou rozsiahlou ruskou ofenzívou. V blízkosti hraníc s Ukrajinou Rusko zhromažďuje lietadlá, čo naznačuje, že sa Moskva chystá nasadiť do vojny svoje lietadlá a vrtuľníky, aby podporila zadrhávajúcu sa pozemnú ofenzívu, napísal list Financial Times s odvolaním sa na západné spravodajské služby. Obavy z hroziacej leteckej vojny na Ukrajine prinútili spojencov Kyjeva, aby uprednostnili rýchle dodávky prostriedkov protivzdušnej obrany a delostreleckej munície na Ukrajinu, uviedli podľa denníka západní predstavitelia.

"Ruské pozemné sily sú dosť vyčerpané, takže to je najlepší náznak toho, že to premenia vo vzdušný boj. Ak majú Ukrajinci prežiť... potrebujú mať čo najviac možností protivzdušnej obrany a munície," uviedol podľa FT nemenovaný vysokopostavený americký činiteľ. Americký minister obrany Lloyd Austin na utorkovom rokovaní so spojeneckými krajinami podporujúcimi Ukrajinu zdôraznil hrozbu, ktorú predstavujú ruské vzdušné sily. Spojené štáty podľa neho nevidia bezprostredné známky chystaného "masívneho leteckého útoku", ale Washington a jeho spojenci sa snažia dodať Ukrajine čo najrýchlejšie množstvo prostriedkov protivzdušnej obrany pre prípad, že by Moskva zapojila do boja svoje letectvo. Šéf amerického rezortu obrany zároveň uviedol, že Rusko má značné množstvo lietadiel a súčasná ukrajinská protivzdušná obrana je nedostačujúca.