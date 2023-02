Džihádisti z Islamského štátu zabili v Sýrii najmenej 11 ľudí: Zaútočili na vidiecku oblasť

DAMASK - Najmenej 11 ľudí, väčšinou civilistov, zahynulo pri útoku militantov organizácie Islamský štát (IS) v strednej oblasti Sýrie, informovalo v nedeľu Sýrske pozorovateľské centrum pre ľudské práva (SOHR). Informovala agentúra AFP.

Podľa SOHR extrémisti v sobotu zaútočili na približne 75 ľudí v oblasti Palmýry vo vidieckej oblasti na východe guvernorátu Homs. Pri útoku zahynulo desať civilistov vrátane jednej ženy a člen jednotiek sýrskeho režimu, uviedlo SOHR s tým, že ďalšie osoby sú nezvestné.Útok potvrdila aj štátna tlačová agentúra SANA, tá však informovala iba o štyroch zabitých a desiatich zranených. Uviedla, že "teroristi" z IS strieľali na ľudí zo samopalov.

Radikáli z IS začali zaberať rozsiahle oblasti v Iraku a Sýrii

Radikáli z IS začali zaberať rozsiahle oblasti v Iraku a Sýrii v roku 2014 a na dobytých územiach násilím presadzovali svoj prísny výklad islamského práva šaría. V istom čase ovládali skoro polovicu Sýrie a asi tretinu Iraku. K ich rozmachu prispela občianska vojna v Sýrii. V Iraku bol IS územne porazený v roku 2017, v Sýrii v marci 2019. V Sýrii sa džihádisti stiahli do úkrytov na východe krajiny, odkiaľ útočia na jednotky vedené Kurdmi a sýrske vládne jednotky. V útokoch pokračujú aj v Iraku.