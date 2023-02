MIMORIADNY ONLINE Ukrajinské mestá Záporožie a Charkov hlásia masívne vzdušné údery

Naživo z Ukrajiny

Súhrn vojny na Ukrajine - deň č. 351

6:30 "Počas jednej hodiny bolo v meste zaznamenaných 17 nepriateľských vzdušných úderov, čo je najväčší počet od začiatku plnohodnotnej invázie," uviedol tajomník záporožskej mestskej rady Kurtev s tým, že útoky smerovali na energetické objekty. "Informácie o škodách a obetiach sú priebežne aktualizované," dodal.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Facebook/General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Charkovom otriaslo nad ránom asi desať výbuchov, uviedol šéf oblastnej správy Oleh Sinehubov. Podľa neho sú časti druhého najväčšieho ukrajinského mesta v dôsledku toho bez dodávok elektriny, tepla a vody. Na miestach výbuchov už pracujú záchranné zložky, informácie o počte obetí a rozsahu škôd sa zisťujú, dodal.

6:01 Žiadosť ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského o poskytnutie slovenských stíhačiek je očakávanou požiadavkou, ktorá má zmysel. V štvrtkovej diskusnej relácii TV JOJ na Hrane to uviedol poslanec Národnej rady SR a predseda brannobezpečnostného výboru parlamentu Juraj Krúpa (SaS). Jeho oponent v diskusii, nezaradený poslanec Erik Tomáš v tomto prípade preferuje riešenie na úrovni NATO alebo EÚ.

6:00 Francúzsky prezident Emmanuel Macron v piatok upozornil, že aj keby sa európske štáty rozhodli poskytnúť Kyjevu svoje stíhačky, neodoslali by ich na Ukrajinu hneď v "nasledujúcich týždňoch". Macron sa tak vyjadril po rokovaniach na mimoriadnom summite EÚ v Bruseli, informuje o tom správa agentúry AFP.

Dar Zelenského pre belgického kráľa

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj odovzdal vo štvrtok belgickému kráľovi Filipovi úlomok ruského bojového lietadla Suchoj Su-25, ktoré zostrelila ukrajinská armáda, uviedol v príspevku na sociálnej sieti belgický Kráľovský palác. Informuje o tom správa agentúry DPA.

Ukrajinskí piloti na úlomok bojového lietadla napísali: "Spoločne zvíťazíme". Na štvrtkovej audiencii u belgického kráľa sa zúčastnil aj belgický premiér Alexander De Croo.

Le Président @ZelenskyyU a remis un fragment d'un avion russe SU25 qui a été abattu en Ukraine. Les pilotes ukrainiens y ont inscrit les mots "Together we win".@alexanderdecroo pic.twitter.com/jQ8BSCiMzt — Belgian Royal Palace (@MonarchieBe) February 9, 2023

Zelenskyj pricestoval do Belgicka vo štvrtok ráno po stredajšom pobyte v Londýne a Paríži. Ide o jeho druhú zahraničnú návštevu od začiatku ruskej agresie z 24. februára. Vlani v decembri bol na oficiálnej návšteve v USA. Ukrajinský prezident využil svoj pobyt v Bruseli na to, aby európskych lídrov požiadal o ďalšie zbrane vrátane stíhačiek na pomoc v boji proti ruským inváznym jednotkám.

Ruské polovojenské spoločnosti pôsobia v Afrike na žiadosť tamojších vlád

Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov vo štvrtok počas návštevy v Sudáne vyhlásil, že súkromné ruské vojenské spoločnosti pôsobia v Afrike na priamu žiadosť vlád príslušných krajín.

Podľa Lavrova je to príspevok "k normalizácii situácie v celom regióne, kde naďalej pôsobia teroristické gangy" a týka sa to aj Stredoafrickej republiky (SAR), informovala agentúra AP. Podľa medializovaných správ Spojené národy koncom januára informovali, že vyšetrujú vraždy desiatok ľudí, ktoré v SAR zrejme spáchali tamojšie ozbrojené zložky a žoldnieri pracujúci pre kontroverznú ruskú polovojenskú organizáciu známu ako Vagnerova skupina.