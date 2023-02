Členské štáty EÚ sa nezhodujú v otázke výstavby plotov na hraniciach

Galéria fotiek (1) Ilustračné foto

Zdroj: SITA

BRUSEL - EÚ by mala byť úprimná a otvorená a pripustiť, že ploty (na hraniciach) fungujú a nemali by byť zo strany Európskej komisie (EK) odsudzované. Grécky minister zodpovedný za európske záležitosti Miltiadis Varvitsiotis to uviedol v súvislosti s pondelkovým zasadnutím Rady EÚ pre zahraničné záležitosti. Postoje jeho rezortných partnerov z ďalších členských krajín EÚ, ktoré vyjadrili na stretnutí sa líšili. Informuje o tom správa agentúry DPA.