Skryté poklady Európy: 8 mestečiek, ktoré napriek nádhere nepraskajú vo švíkoch

Zrejme si to väčšina z nás ani neuvedomuje, ale my Európania máme obrovské šťastie v tom, že máme na malej ploche množstvo prírodných aj kultúrnych zaujímavostí. Nevýhodou potom však samozrejme je, že tie najvychytenejšie destinácie praskajú vo švíkoch a ak si chcete užiť výlet bez davov, musíte sa radšej poobzerať inde. My pre vás máme osem tipov na miesta, ktoré by vás mohli potešiť.