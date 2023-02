Silný vietor komplikuje dopravu aj v susednom Česku: Tisíce domácností ostali bez prúdu

PRAHA - Silný vietor dnes popoludní skomplikoval dopravu najmä v českých krajoch. Popadané stromy zastavili premávku na viacerých železničných tratiach, problémy boli napríklad aj na diaľnici D10. Bez prúdu sú tisíce domácností, najviac v stredných Čechách. Výstraha pred silným vetrom platí na väčšine územia ČR do soboty. Popri vetre pôsobí problémy na niektorých miestach tiež sneh. Pod jeho ťarchou sa lámu stromy, tvoriť sa môžu snehové jazyky, v horách aj záveje.

V dôsledku počasia spadol strom napríklad na trať medzi Perninkom a Potôčikmi a tiež medzi Pútnovom a Bečovom nad Teplou na Karlovarsku. Spadnutý strom zastavil premávku aj medzi Nepomukom a Pačejovom na Klatovsku, Loukou pri Litvínove a Osekom na Mostecku či medzi Zručí nad Sázavou a Zbraslavicami na Kutnohorsku. Stromy sa na väčšine miest darí odstraňovať.

DOPLNĚNÍ: Větrné počasí s rizikem vzniku sněhových jazyků či závějí by podle meteorologů mělo v Česku vydržet přinejmenším do sobotního dopoledne. Výstraha na sobotní ráno zahrnuje nově i náledí. pic.twitter.com/gYXloJLJPD — ČT24 (@CT24zive) February 3, 2023

Stromy popadali tiež na 36. kilometri diaľnice D10, ďalšie sa nad vozovku naklonili

V smere na Prahu sa tam zhruba hodinu dalo prejsť len ľavým pruhom. Okolo 18:15 hasiči a cestári stromy odklepli a diaľnica je tak opäť úplne prejazdná. V Stredozemnom kraji je bez prúdu približne 26 000 domácností. Najpostihnutejšie je Nymbursko, kde je bez elektriny asi 8000 adries. Výraznejšie problémy sú tiež na Příbramsku, Kutnohorsku a Mělnicku. Poruchy spôsobili stromy a vetvy, ktoré napádali do vedenia. Energetici zatiaľ nevedia odhadnúť, kedy sa podarí dodávky obnoviť.

Na východe Čiech je bez elektriny asi 5500 domácností, predovšetkým v Pardubickom kraji. V južných Čechách má výpadok 2000 domácností, najviac v okresoch České Budějovice a Český Krumlov. Problémy v Juhočeskom kraji ale pôsobí tiež sneh. Napadli desiatky centimetrov, pod jeho ťarchou sa vyvracia a lámu stromy v Národnom parku (NP) a CHKO Šumava. Pred 16.00 h vycestovali cestári so všetkou technikou v okresoch Prachatice a Český Krumlov.

Juhočeskí hasiči do 16.00 h odklepli 33 stromov

Takmer 60 stromov odpratávali hasiči v Libereckom kraji, najmä na Liberecku. Popadané stromy v podvečer zastavili premávku na troch železničných tratiach vo Frýdlantskom výbežku a tiež na Semilsku. Do spadnutého stromu najazdil osobný vlak na trati medzi Višňovou a Frýdlantom, nehoda sa zaobišla bez zranení.

Ráno a dopoludnia mali problémy hlavne kamióny. Kvôli zhoršenej zjazdnosti libereckí cestári znovu zatvorili pre nákladné autá cestu prvej triedy z Tanvaldu na Harrachov. Problémy mali nákladné vozidlá tiež v Olomouckom kraji a na Vysočine, uviazli na viacerých miestach. Na obchvate Frýdku-Místku sa na namrznutej vozovke zrazilo desať áut.

Podľa Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) sa v časti Čiech a Moravy budú v sobotu ráno a dopoludnia pri ochladení tvoriť najmä v miestach bez snehovej pokrývky zmrazky a náledia. Do sobotňajšieho dopoludnia bude silný vietor, pričom na Českomoravskej vrchovine, v Pardubickom kraji a na západe Juhomoravského kraja bude veľmi silný. Od vyšších polôh a na horách bude nárazový vietor miestami tvoriť snehové jazyky a záveje.

Na Vysočine, juhu Čiech a Moravy je kvôli vetru 12.000 domácností bez elektriny

Kvôli vetru je na Vysočine, juhu Čiech a južnej Morave 12. 000 domácností bez prúdu. Firma EG.D eviduje 26 porúch. Do vedenia vysokého napätia padajú stromy. Kvôli silnému vetru popadali na Vysočine desiatky stromov. Na Havlíčkobrodsku vietor spôsobil výpadok v dodávke elektriny u stovky domácností, ktorým prúd dodáva ČEZ. Spadnuté stromy na viacerých miestach obmedzili premávku na železnici. Vyplýva to z informácií firiem E. ON, ČEZ, hasičov a Českých dráh.

"Najčastejšími dôvodmi porúch sú pády stromov a vetiev, ktoré nevydržali nápor vetra, do vedenia. Na juhu Čiech sme evidovali prvé poruchy už popoludní a aktuálne ich dodávku obmedzuje desať zhruba 1900 odberateľom - najviac na Českobudějovicku v okolí Kamenného Újezdu. V podvečer potom pribudli poruchy na Vysočine a v Juhomoravskom kraji v oblasti Blanska a Boskovic. Šestnásť porúch na vedenie vysokého napätia v týchto oblastiach obmedzuje zhruba 10.100 odberateľov, "uviedol hovorca firmy E. ON Roman Šperňák.

Vyše dve hodiny nejazdili vlaky medzi Hornou Cerekvou a Pelhřimovom

Hasiči na Vysočine museli stromy blokujúce cesty od dnešných 12.00 h odstraňovať na 50 miestach v kraji. Vyše dve hodiny nejazdili vlaky medzi Hornou Cerekvou a Pelhřimovom. Pred spadnutým stromom zastavil pred 18.00 h vlak tiež medzi stanicami Herálec a Lípa na Havlíčkobrodsku. České dráhy predpokladajú, že prevádzku obnovia pred 20.00 h. Strom z trate je nutné odstrániť tiež medzi stanicami Třebíč a Studenec, kde by mala byť premávka obnovená pred 19.00 h.

"V Kraji Vysočina evidujeme jednu poruchu na vedení vysokého napätia, na Havlíčkobrodsku je asi 100 domácností bez energie. Na odstraňovaní porúch samozrejme pracujeme a budeme pracovať aj v noci, ak počasie terén a bezpečnosť dovolí. Poruchy sú spôsobené veľmi silným vetrom, mokrým ťažkým snehom, stromy a vetvy padajú do vedenia, "uviedla hovorkyňa spoločnosti ČEZ Šárka Lapáčková Beránková.

Meteorológovia upozorňovali na to, že na Českomoravskej vrchovine, v Pardubickom kraji a na západe Juhomoravského kraja môže mať dnes vietor rýchlosť až okolo 90 kilometrov za hodinu. Najnižšie nočné teploty budú na Vysočine medzi jedným a mínus dvoma stupňami Celzia. Rovnaké teploty majú byť aj v sobotu, keď bude vietor postupne slabnúť.