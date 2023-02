Podľa Pavla Čína nie je priateľskou krajinou a nie je kompatibilná s demokraciami

Galéria fotiek (2) Petr Pavel

PRAHA - Čína podľa budúceho českého prezidenta Petra Pavla nie je priateľskou krajinou a nie je kompatibilná so západnými demokraciami. Krajiny Európskej únie by sa preto mali zbaviť všetkých ilúzií o nej, povedal zvolený český prezident listu Financial Times (FT). Uviedol tiež, že sa Česko nebude ako pštros schovávať pred tým, že môže viac ekonomicky získať od Taiwanu ako od Číny.