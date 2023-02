MIMORIADNY ONLINE USA by Ukrajine mohli poskytnúť rakety dlhšieho doletu: Personálne zmeny kvôli možnej korupcii nie sú pri konci, tvrdí Zelenskyj

Naživo z Ukrajiny

Súhrn vojny na Ukrajine - deň č. 342

6:22 Izraelský premiér Benjamin Netanjahu by zvážil prevzatie úlohy sprostredkovateľa medzi Ruskom a Ukrajinou, ak by ho o to tieto dve krajiny a USA požiadali. Povedal to v utorok v rozhovore pre spravodajskú televíziu CNN, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters.

6:07 Americký výrobca zbraní General Atomics ponúka ukrajinskej vláde dva bezpilotné lietadlá Reaper MQ-9 za symbolický jeden dolár. Kyjev by ale musel zaplatiť zhruba 10 miliónov dolárov (219 miliónov korún) za prepravu dronov a ich údržba by Ukrajinca ročne vyšla na ďalších osem miliónov dolárov (175 miliónov korún). O ponuke, ktorá by mala pomôcť vyzbrojiť krajinu už takmer rok vzdorujúcu ruskej invázii, informoval web The Wall Street Journal (WSJ).

6:06 Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken bude počas svojej nachádzajúcej návštevy Číny s tamojšími predstaviteľmi rokovať aj o vojne na Ukrajine. Oznámil to v utorok hovorca Bieleho domu pre národnú bezpečnosť John Kirby, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters.

Personálne zmeny kvôli možnej korupcii nie sú pri konci, tvrdí Zelenskyj

"Teraz panuje istý pokoj strán personálnych zmien.. 2000. To však neznamená, že všetky potrebné kroky už boli podniknuté. Prídu ďalšie rozhodnutia," uviedol Zelenskyj. Minulý týždeň Zelenskyj v reakcii na správy o korupcii úradníkov po 11 mesiacoch vojny prepustil viac ako desiatku vysokopostavených ukrajinských činiteľov. Prisľúbil, že bude uplatňovať nulovú toleranciu voči pochybeniam alebo zlému konaniu. Ukrajina sa dlhodobo potýka s problémom korupcie, ktorej obmedzenie je jednou z podmienok členstva krajiny v Európskej únii.

Škandály by tiež mohli podkopať ochotu západných spojencov poskytovať krajine brániacej sa ruskej agresii vojenskú aj finančnú pomoc. Súčasné zmeny sú podľa Reuters pomerne vzácnym otrasom v inak stabilnom vedení Ukrajiny v časoch vojnového stavu. Okrem júlovej čistky v tajnej službe sa Zelenskyj väčšinou držal svojho tímu. Zelenskyj v dnešnom prejave spomenul aj intenzívne prípravy na rokovania s Európskou úniou. Ukrajina podľa svojho prezidenta napriek vojne dosiahla značný pokrok a očakáva správy od únijných partnerov, ktoré budú odrážať doterajšiu spoluprácu.

USA by Ukrajine prvýkrát mohli poskytnúť rakety dlhšieho doletu

Spojené štáty pripravujú nový balík vojenskej pomoci pre Ukrajinu v hodnote 2,2 miliardy dolárov (asi 48 miliárd korún), ktorý by okrem zbraní a munície mohol po prvý raz obsahovať aj rakety dlhšieho doletu. Agentúre Reuters to dnes povedali dva nemenované zdroje oboznámené s prípravou vojenskej pomoci. USA sa doteraz zdráhali Ukrajine poskytnúť rakety doletu dlhšieho ako 80 kilometrov kvôli obavám z rozpútania širšieho konfliktu s Moskvou v prípade, že by Ukrajina zbrane použila na útok na ruské územie. Že tak neurobí, sľúbil už skôr ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Pentagon zatiaľ Kyjevu dodal 20 salvových raketových systémov HIMARS, ktorých softvér aj hardvér je upravený tak, aby z nich nebolo možné vypáliť rakety dlhšieho doletu ako 80 kilometrov. Ukrajinská armáda o systémy s možnosťou dlhšieho doletu však žiada už niekoľko mesiacov. Americké systémy HIMARS môžu s nasadením určitých typov rakiet zasiahnuť cieľ až vo vzdialenosti 500 kilometrov.

Rusko možné dodanie amerických ďalekonosných striel Kyjevu označilo za "červenú líniu", ktorej prekročenie by signalizovalo priame zapojenie USA do konfliktu na Ukrajine, uviedla vlani v septembri hovorkyňa ruského ministerstva zahraničia Marija Zacharovová. Hoci Ukrajina oficiálne na ciele na ruskom území neútočí, v uplynulých mesiacoch došlo k výbuchom na ruských letiskách až 500 kilometrov od ukrajinských hraníc. Kyjev sa k útokom neprihlásil, ukrajinskí predstavitelia ale v komentároch naznačovali, že za nimi stojí Ukrajina.Vojenská pomoc partnerov Kyjeva sa za takmer rok ruskej vojny na Ukrajine výrazne premenila; spojenci dodávali najprv muníciu a ručné zbrane, v priebehu mesiacov však začali na Ukrajinu prúdiť čoraz pokročilejšie zbraňové systémy. Po oznámení plánovaných dodávok nemeckých, amerických a britských tankov teraz v januári Kyjev volá po amerických bojových lietadlách F-16.