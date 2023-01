MIMORIADNY ONLINE Spojené štáty Ukrajine nedodajú stíhačky F-16: Brazília chce sprostredkovať mier na Ukrajine

Naživo z Ukrajiny

Súhrn vojny na Ukrajine - deň č. 341

6:30 Ukrajina by mala "čo najskôr dostať všetko, čo potrebuje na ukončenie vojny" a na to, aby bolo možné odvrátiť katastrofu. Uviedol to bývalý britský premiér Boris Johnson v príspevku pre noviny The Washington Post, ktorý bol zverejnený v pondelok.

Biden sa chystá ísť do Poľska

Šéf Bieleho domu Biden na otázku novinárov, či podporuje poslanie stíhačiek typu F-16 ukrajinským silám, odpovedal "Nie". Biden tiež oznámil, že plánuje uskutočniť návštevu Poľska, avšak presný termín zatiaľ neohlásil. "Chystám sa ísť do Poľska. Ešte však neviem kedy," povedal.

Vedúci ukrajinskej prezidentskej kancelárie Andrij Jermak v pondelok naznačil, že Poľsko vysiela pozitívne signály ohľadom možnej dodávky stíhačiek F-16 na Ukrajinu. Poľský premiér Mateusz Morawiecki však zdôraznil, že akékoľvek rozhodnutie o posilnení obranyschopnosti Ukrajiny musí byť prijaté v plnej koordinácii so spojencami zo Severoatlantickej aliancie.

Francúzsky prezident Emmanuel Macron tiež nevylúčil dodanie lietadiel F-16, zdôraznil však, že musí byť splnených viacero podmienok. Ukrajina v uplynulých dňoch zvýšila úsilie o získanie stíhačiek od západných spojencov. Žiada o nich krátko po tom, ako USA a Nemecko oznámili, že Ukrajine dodajú moderné tanky Abrams a Leopard.

Brazília odmieta dodať muníciu pre Gepardy

Brazílsky prezident Luiz Inácio Lula da Silva navrhol v pondelok spoločnú iniciatívu jeho krajiny a Číny, čo sa týka sprostredkovania ukončenia vojny na Ukrajine. Zároveň odmietol dodanie munície pre nemecké systémy Gepard. TASR informuje na základe správy agentúry DPA.

"Je nevyhnutné vytvoriť skupinu krajín, ktorá je dosť silná a bude rešpektovaná, a sadnúť si na jeden rokovací stôl," povedal Lula v pondelok miestneho času v hlavnom meste Brazília na spoločnej tlačovej konferencii s nemeckým kancelárom Olafom Scholzom. Lula poznamenal, že o tomto návrhu už hovoril s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom a Scholzom.

Ľavicový prezident Brazílie sa ponúkol ako sprostredkovateľ, ktorý by mohol hovoriť s ukrajinským lídrom Volodymyrom Zelenským alebo šéfom Kremľa Vladimirom Putinom. "Naši čínski priatelia pri tom zohrávajú veľmi dôležitú úlohu," povedal.

Podľa slov Lulu Ukrajine nedodá muníciu

Brazília podľa jeho slov nedodá Ukrajine muníciu pre samohybné protilietadlové systémy Gepard, ktoré už Nemecko poslalo Kyjevu. "Brazília nemá záujem o dodanie munície, ktorá má byť použitá vo vojne medzi Ukrajinou a Ruskom," povedal Lula pred novinármi. "Brazília je krajinou mieru. A preto sa nechce na tejto vojne nijako podieľať, a to ani nepriamo," zdôraznil.

DPA pripomína, že Berlín už ukrajinským silám doručil 30 tankov Gepard a prisľúbil ďalších sedem. Munícia do týchto systémov však momentálne nepostačuje. Hoci zbrojárska spoločnosť Rheinmetall buduje závod na jej produkciu, výroba sa má spustiť až v júni, pričom prvá várka má byť pripravená na dodanie v júli.

Nemecko požiadalo Brazíliu o 300.000 nábojov

Nemecko požiadalo Brazíliu o 300.000 nábojov pre tanky Gepard ešte vlani v apríli, a teda krátko po vypuknutí ruskej invázie. Brazília okrem tankov Gepard vlastní aj v Nemecku vyrobené tanky Leopard 1. "Myslím si, že Rusko spravilo klasickú chybu, že napadlo územie inej krajiny," povedal Lula, avšak zároveň kritizoval Zelenského za jeho postoj čo sa týka vývoja konfliktu. Ani jedna strana podľa neho nepreukázala úsilie o nájdenie mierového riešenia.

Argentína, Brazília a Čile patrili vlani v marci k 141 krajinám, ktoré na pôde Valného zhromaždenia OSN odsúdili ruskú vojnu na Ukrajine. Ako píše agentúra Reuters, na rozdiel od Lulu však prezidenti Čile a Argentíny ruskú inváziu dôrazne odsúdili. Scholz v utorok končí svoju štvordňovú cestu po Latinskej Amerike.