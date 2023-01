Prezidentské VOĽBY v Česku idú do finále: Naši bratia spoznajú hlavu štátu už o pár hodín

PRAHA – V druhom kole českých prezidentských volieb sa proti sebe postavili generál Petr Pavel a expremiér Andrej Babiš. Česi majú možnosť o svojej budúcej hlave štátu rozhodovať už od piatka poobedia a pokračujú aj v sobotu od 8:00 do 14:00, kedy sa volebné miestnosti budú uzatvárať. Hneď po uzatvorení volebných miestností by mali prichádzať prvé exit-polly, ktoré ukážu kto je pravdepodobným víťazom a budúcou vedúcou osobnosťou Českej republiky.

prvé kolo prezidentských volieb (13.- 14. januára) vyhral Petr Pavel (35,40%), zároveň s ním do druhého kola postúpil aj expremiér Andrej Babiš (34,99%)

volebné miestnosti sa v Česku uzatvárajú v sobotu (28. 01.) o 14:00

predvolebné prieskumy odhadujú v druhom kole vysokú volebnú účasť, v prvom kole hlasovalo viac ako 68% všetkých oprávnených voličov, čo v Česku znamenalo rekordnú účasť

novozvolený prezident bude inaugurovaný 8. marca

Česi si už po tretíkrát volia prezidenta priamou voľbou, v historicky prvých dvoch priamych voľbách zvíťazil súčasný prezident Miloš Zeman

favoritom druhého kola prezidentských volieb je kandidát Petr Pavel, vyplýva to z prieskumu agentúry Ipsos

14:00 Po celej Českej republike sa PRÁVE uzatvorili všetky volebné miestnosti. Nasleduje otváranie urien a postupné sčítavanie hlasov.

13:58 Hovorkyňa štatistického úradu ČR informovala, že výsledky volieb by mali byť jasné už krátko po 15. hodine. Očakáva sa, že vyše 75% hlasov bude spočítaných už desať minút po 15.

13:24 Petr Pavel dorazí do volebného štábu o 14. poobede. Podľa dostupných informácii by mal byť sprevádzaný svojou rodinou. Hovorkyňa Hromádková dodáva, že plánuje len krátke vyjadrenie a následne sa stiahne do pozadia, kde bude sledovať sčítavanie. Podľa toho, ako rýchlo bude prebiehať sčítavanie sa Pavel na pódiu má objaviť opäť okolo 16. hodiny aby sa k voľbám presnejšie vyjadril a súčasne odpovedal na otázky novinárov, informuje portál Blesk.

Kandidát v boji o post hlavy štátu Českej republiky, generál vo výslužbe Petr Pavel, odvolil v druhom kole volieb

13:05 Petr Pavel zverejnil na Twiterri fotografiu s popisom: „Nech sa pravda, česť a dôstojnosť vrátia do celej našej zeme.“

Ať se pravda, čest a důstojnost vrátí do celé naší země. pic.twitter.com/4hP5ubyYF5 — Petr Pavel (@general_pavel) January 28, 2023

12:55 Novinári sa začínajú schádzať už aj vo volebnom štábe Petra Pavla, podľa dostupných informácií je ich tam zatiaľ sto, pričom akreditovaných ich je skoro tristo. Zatiaľ čo v prvom kole voľby sa novinári tlačili na niekoľko málo metroch, teraz majú k dispozícii dostatočný priestor vo Fóre Karlin.

Priestory Fóra Karlin

12:41 Podľa volebných komisií bude volebná účasť zrejme vyššia než v prvom kole. Prvé kolo bolo z hľadiska účasti rekordným. V rovnakej dobe v prvom kole dosahovala priemerná účasť 50 až 55 percent. Informovala agentúra ČTK.

12:38 Štáb Andreja Babiša sa plní novinármi, ktorí čakajú na príjazd predstaviteľov hnutia a aj kandidáta Andreja Babiša. Podľa informácií portálu novinky.cz by mal Babiš do štábu doraziť v čase, keď už bude výsledok volieb jasný.

12:18 Na juhu Českej republiky sa volebná účasť pohybuje od 40 do 60 percent, informuje ČTK. V Lipně nad Vltavou zatiaľ odvolilo cez 450 turistov, ktorí využívali služby miestneho skiareálu a zhruba 60% z miestnych oprávnených voličov. Predsedkyňa volebnej komisie Jindra Longauerová sa vyjadrila, že v piatok boli volebné miestnosti preplnené. „V piatok sme tu mali rady," vyjadrila sa pre agentúru ČTK.

12:14 Podľa dostupných informácií by nám meno nového prezidenta ČR mohlo byť známe už hodinu po uzatvorení volebných miestností, teda krátko pred 3. poobede. Píše Denník N s odvolaním na priebeh posledných prezidentských volieb v roku 2018.

12:05 V mestách stredočeského kraja sa účasť blíži taktiež 60%. V Benešově prišlo k volebným urnám zatiaľ 58,5% voličov, v Rakovníku svoj hlas odovzdalo zhruba 58%. „Oproti prvému kolu je to asi o štyri percentá viac," vyjadrila sa Martina Šváchová z rakovnického mestského úradu pre agentúru ČTK.

11:52 Mestská polícia v Brne kontroloval viac než tisíckrát miesta pri volebných miestnostiach a podľa ich hovorcu Jakuba Ghanema nenastal zatiaľ žiadny problém. Hovorkyňa mestskej časti Brno-stred Kateřina Dobešová však agentúru ČTK informovala, že pri volebnej miestnosti na ulici Úvoz hrali mladí voliči na gitaru a spievali českú hymnu. Strážnici mestskej polície však doteraz nemuseli nikde zasahovať.

11:45 Volebná účasť sa v druhom kole prezidentských volieb predpoludním pohybovala okolo 60%.

11:39 Andrej Babiš počas druhého volebného dňa zverejnil na svojom Facebookovom profile fotku z návštevy Bieleho domu z roku 2019.

Zdroj: Facebook/ Andrej Babiš

8:00 V Česku sa otvára druhý deň druhého kola prezidentských volieb. Volebné miestnosti by sa mali oficiálne uzavrieť o 14:00.

Víťazi prvého kola neboli prekvapením

V prvom kole prezidentských volieb vyhrali dvaja z troch favoritov, výsledky napokon neprekvapili. Víťazstvo v prvom kole voľby dosiahol armádny generál Petr Pavel, ktorý bol favoritom už v predvolebných prieskumoch, získal až 35,4% všetkých sčítaných hlasov. V tesnom závese s rozdielom len 22 843 hlasov sa s Pavlom do druhého kola prebojoval aj expremiér za stranu ANO Andrej Babiš, ktorého volilo až 34,99% zúčastnených voličov.

Do druhého kola sa však neprebojovala Danuše Nerudová, bývalá rektorka Mendelejovej univerzity v Brne, ktorú Česi v predvolebných kampaniach označovali za český ekvivalent prezidentky Zuzany Čaputovej. Česi vo voľbách ukázali, že najskôr ešte nie su pripravení na silnú ženskú postavu na čele republiky a výsledky boli pravým zrkadlom. Nerudová vo voľbách oslovila len 19,92% voličov (777 080 hlasov).

Generál Petr Pavel

Andrejovi Babišovi sa krátko pred druhým kolom volieb údajne vyhrážali

Kandidát na prezidenta Andrej Babiš v utorok (24. 01.) zverejnil list, v ktorom sa mu anonym vyhrážal zabitím, informovala vtedy agentúra TASR. Pripomenul, že minulý týždeň bola jeho manželke doručená obálka, v ktorej bol ostrý náboj a urážlivý list.

Ďalšia anonymná zásielka mu mala prísť v pondelok. Odosielateľ sa v texte expremiérovi vraj vyhrážal smrťou. „Ak, Andrej, vyhráte prezidentské voľby, vezmem si flintu a vydám sa na svoj posledný lov. Toho raka, ktorého v sebe nosím, už aj tak nepremôžem, buď prehráte, alebo zomriete,“ citoval Andrej Babiš. Odosielateľ však pokračoval s tvrdením, že ak sa Babiš vzdá, zachráni si život.