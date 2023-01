Česko rozhoduje o novej hlave štátu: Volebné miestnosti sa otvorili, začalo sa druhé kolo

PRAHA - Česi v druhom kole prezidentských volieb rozhodujú, či sa budúcou hlavou štátu stane vojenský generál vo výslužbe Petr Pavel alebo expremiér Andrej Babiš. Volebné miestnosti sa v piatok otvorili o 14.00 h, ľudia dnes môžu svoj hlas odovzdať do 22.00 h. Voliť môžu aj v sobotu.

Výsledky prvého kola boli tesné. Vyhral ho Pavel, ktorý získal 1,98 milióna hlasov a Babiša predbehol približne len o 23.000 hlasov. Pavla potom podporili viacerí neúspešní kandidáti z prvého kola - Danuše Nerudová, Pavel Fischer aj Marek Hilšer. Babiš získal podporu od súčasného prezidenta Miloša Zemana a voliť ho tiež odporučili mimoparlamentné strany KSČM a Trikolóra. Pred 14 dňami bola zaznamenaná rekordná volebná účasť. Podľa prieskumov by v druhom kole mohla byť ešte vyššia. Väčší záujem pred druhým kolom bol zatiaľ o voľbu z auta pre ľudí v izolácii a tiež o voličské preukazy.

VIDEO: Prvé kolo prezidentských volieb v Česku

Hlasovaniu v druhom kole predchádzala vyhrotená kampaň, podľa viacerých analytikov bola negatívnejšia než v akýchkoľvek predchádzajúcich voľbách. V jej závere museli obaja kandidáti čeliť nepríjemným situáciám. Andrejovi Babišovi adresoval anonym list, v ktorom sa mu vyhrážal zabitím, o Petrovi Pavlovi niekto rozosielal falošné smútočné oznámenie s jeho úmrtím.

Nový český prezident bude v poradí druhým, ktorého si občania zvolia v priamej voľbe. Prvýkrát si Česi vyberali hlavu štátu v roku 2013, predtým ho volil parlament. V oboch priamych voľbách vyhral Miloš Zeman.

Galéria fotiek (2) Zdroj: TASR/AP Photo/Petr David Josek

Rozhodujúce kolo volieb prezidenta Českej republiky sa začalo aj na Slovensku

Od 14.00 h začali občania Českej republiky hlasovať v druhom kole prezidentských volieb aj v rámci dvoch volebných okrskov, vytvorených na Slovensku. Na Veľvyslanectve ČR v Bratislave i v priestoroch vojenského výcvikového priestoru Lešť spolurozhodujú o tom, či sa novou hlavou štátu stane Petr Pavel alebo Andrej Babiš.

V prvom kole, ktoré sa uskutočnilo pred dvomi týždňami, sa v Bratislave zúčastnilo na voľbách 594 voličov, na Lešti, kde v rámci medzinárodného zoskupenia NATO pôsobí aj kontingent českých vojakov, ich hlasovalo 315.

Vo zvláštnych volebných okrskoch na Slovensku volia českí občania, ktorí boli ešte pred prvým kolom zapísaní do zvláštneho zoznamu voličov, prípadne si vybavili voličský preukaz. Druhé kolo volieb prezidenta ČR sa koná v piatok od 14.00 h do 22.00 h, v sobotu (28.1.) od 08.00 h do 14.00 h.