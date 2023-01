Desivé výsledky novej štúdie: COVIDd-19 môže poškodiť placentu a nenarodené dieťa

Galéria fotiek (2) Ilustračné foto

Zdroj: Getty Images

VIEDEŇ - Nová štúdia MedUni Vienna ukazuje, prečo by sa najmä tehotné ženy mali naďalej chrániť pred infekciou Covid-19. Od začiatku pandémie patrili do rizikovej skupiny, no vedci teraz zistili, že choroba môže poškodiť placentu a následne aj plod. Týkalo sa to najmä matiek bez očkovania proti Covidu.