Vajíčkový cenový ošiaľ nielen u nás, vajcia zdražujú aj v Česku: Pozrite sa, koľko budú stáť pred Veľkou nocou

Niet sa čo čudovať, že vajcia nechýbajú v žiadnom nákupnom vozíku Čechov smerujúcich do Poľska za lacnými nákupmi. V prihraničnej obci neďaleko Náchoda vyjde desať vajec veľkosti M na 38 Kč (1,59 eura). A to neboli v akcii, píše Blesk.cz.

Ceny ešte narastú

Je pravdepodobné, že ceny sa ešte zvýšia. "Myslím si, že na konci januára budú stáť vajíčka ešte o zhruba 20 percent viac ako teraz, a ako sa bude blížiť Veľká noc, kedy je ten dopyt ešte väčší, tak by tá cena mohla ísť ešte vyššie a priblížiť sa k 10 korunám," povedal Jan Pozdílek, riaditeľ podniku na výrobu vajec v Kosičkách v Hradecku. Okrem toho sa v Česku šíri vtáčia chrípka a musia mnoho sliepok utratiť.

Z údajov Eurostatu vyplýva, že sliepky v Poľsku vyprodukujú 100 kg vajec za 259,84 eur, pritom v Česku je to len za 229,68 eur. Napriek tomu sú v obchodoch v Česku vajcia až o tretinu drahšie ako v Poľsku.

Galéria fotiek (2) Zdroj: Getty Images

„Ceny na pultoch neurčujú prvovýrobcovia, ale obchodníci a maloobchod. V Poľsku je už dlhšiu dobu 0% DPH na základné potraviny. Zároveň je tam inak podporované poľnohospodárstvo, čo sa týka napríklad dotačných podpôr,“ uviedla podľa Blesk.cz predsedníčka Českomoravskej hydinárskej únie Gabriela Dlouhá.

Podľa Agrárnej komory ČR sú iné podmienky českých a poľských chovateľov najmä v prideľovaní dotačnej podpory a v legislatíve. Ako povedal prezident komory Jan Doležal: „Napríklad v Česku bude od roku 2027 zakázané chovať nosnice v klietkových chovoch. Pri súčasnom zvyšovaní cien vstupov to znamená ďalšie predražovanie výroby, pretože zdražuje aj materiál pre prestavby na iný typ ustajnenia hydiny. Následkom toho môže byť zavalenie českého trhu lacnými dovezenými vajcami z klietkových chovov, a navyše za cenu vyššej uhlíkovej stopy.” Pritom bežný klietkový chov bol v Česku už zakázaný. Nosnice môžu žiť v tzv. obohatených klietkach, kde majú viac miesta. V Poľsku také pravidlo neexistuje.

Na Slovensku si za vajíčka tiež riadne priplácame

Cena vajec na Slovensku je v súčasnosti na úrovni takmer 30 centov za kus a treba sa pripraviť na to, že pred Veľkou nocou to môže byť aj 50 centov. Ak sa vám pri tejto predstave zatočila hlava, dá sa urobiť to, že si ich dopredu zamrazíte. Dôležité však je to, že do mazničky nemôžu ísť celé vajcia, v škrupine by mohli explodovať. Jedným z tipov je dať vajíčko po rozbití do muffinovej formy a tak zamraziť alebo si oddeľte bielka od žĺtok a mrazte v sáčkoch. Takéto vajíčka môžete využiť pri predveľkonočnom pečení. Aj to je jedna z ciest, ako môžete aspoň trochu ušetriť.