MIMORIADNY ONLINE Zabili bývalého príslušníka amerických jednotiek SEAL: Biden sľubuje Ukrajine, že dostane všetku pomoc, ktorú potrebuje

KYJEV - Bývalý príslušník špeciálnych jednotiek amerického námorníctva SEAL Daniel W. Swift, ktorý pred štyrmi rokmi dezertoval z armády, zahynul v boji na Ukrajine. V piatok to potvrdil predstaviteľ USA. Citoval ho portál britskej televízie Sky News, správu prvý priniesol americký týždenník Time.

Naživo z Ukrajiny

Súhrn vojny na Ukrajine - deň č. 331

ONLINE

6:01 USA obvinili dvoch podnikateľov zo skrývania väzieb ruského oligarchu na jachtu. Dvoch podnikateľov, jedného Rusa a jedného Brita, obvinili z pomoci pri utajovaní jachty sankcionovaného ruského oligarchu Viktora Vekselberga za 90 miliónov dolárov, informovalo 20. januára americké ministerstvo spravodlivosti.

6:00 Biden sľubuje Ukrajine, že „dostane všetku pomoc, ktorú potrebuje“. Americký prezident Joe Biden povedal: "Ukrajina dostane všetku pomoc, ktorú potrebuje," v odpovedi na otázku reportéra, či Biden podporuje alebo nepodporuje zámery Poľska poslať Ukrajine tanky Leopard, uviedla CNN.

Galéria fotiek (2)

Ukrajinské deti ťažko zranené pri páde vrtuľníka budú ošetrené v Rakúsku

Rakúsko prevezme z Ukrajiny na liečenie šesť ľudí, vrátane troch detí, vážne zranených pri stredajšom páde vrtuľníka neďaleko Kyjeva. Informuje o tom vo svojom sobotňajšom vydaní rakúsky denník Kleine Zeitung. Pri nešťastí, ktorého príčina je doteraz nejasná, zahynulo 14 ľudí vrátane ukrajinského ministra vnútra Denysa Monastyrského. Vrtuľník sa zrútil v meste Brovary pri škôlke. Vážne randenie majú byť transportovaní do nemocníc vo Viedni, Linzi a Štajerskom Hradci, potvrdilo dnes večer podľa agentúry APA rakúske kancelárstvo. Evakuácia, ktorá bola vo štvrtok dohodnutá s ukrajinským ministerstvom vnútra, sa začala dnes.

Tri dievčatá vo veku od päť do sedem rokov a tiež dve matky a jeden otec budú v priebehu najbližších dní prepravené do Rakúska. Všetci zranení sú podľa úradu rakúskeho kancelára pri vedomí, ale potrebujú kyslík. Rakúsky kancelár Karl Nehammer poďakoval rakúskym nemocniciam, "ktoré boli tak rýchlo ochotné prevziať a liečiť obete". Od prepuknutia ruskej útočnej vojny postihuje civilné obyvateľstvo na Ukrajine veľké utrpenie, zdôraznil Nehammer vo vyhlásení. "Som rád, že môžeme pomôcť tam, kde to v takom strašnom rozmere dopadá na deti, matky a otcov," uviedol a dodal, že ho ako otca rodiny zvlášť zasiahli "hrozné zábery zničenej škôlky".

Na Ukrajine zabili bývalého príslušníka amerických jednotiek SEAL

Swift pochádza z amerického štátu Oregon a bojoval na strane ukrajinskej armády proti ruským okupačným silám. Zabili ho v stredu 18. januára, uvádza sa v hlásení. Bol rozvedený a zostali po ňom štyri deti. Informačné centrum námorníctva uviedlo, že Swifta evidujú od 11. marca 2019 ako dezertéra. Získal vyznamenania za služby v Iraku a Afganistane. Predstaviteľ informačného centra doplnil: "Nechcem špekulovať, prečo sa bývalý námorník ocitol na Ukrajine."