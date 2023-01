Zabudnite na Paríž a Riviéru: Toto je 5 skrytých perál Francúzska

Galéria fotiek (1) Zdroj: Getty Images

Keby ste sa vybrali na dovolenku do Francúzska, kam by to bolo? Radšej by ste navštívili vychytené turistické lokality, alebo by ste chceli objavovať aj málo známe mestečká a dedinky, kde si užijete tú pravú atmosféru tejto očarujúcej krajinky? Ak vás zaujala druhá alternatíva, máme pre vás zopár zaujímavých tipov.