Prezidentské voľby ČR: V Brne svoj hlas odovzdal Fiala, s novým prezidentom chce komunikovať

PRAHA - Úradujúci český premiér Petr Fiala si chce vytvoriť s budúcim prezidentom vzťah komunikácie a permanentného dialógu, nech to už bude ktokoľvek. Vyhlásil to po tom, ako odovzdal svoj hlas v prezidentských voľbách v Brne, informuje spravodajkyňa TASR.

Podľa Fialu je dôležité, aby sa kľúčoví ústavní činitelia medzi sebou dokázali dohodnúť v prospech Českej republiky, aby viedli pravidelný dialóg a ukazovali verejnosti, že na kľúčových veciach panuje zhoda. "Sú to dôležité voľby, veď vyberáme hlavu štátu a musíme vybrať dobre," zdôraznil predseda českej vlády. Novým prezidentom by podľa neho mala byť osobnosť, ktorá bude Česko dobre reprezentovať v zahraničí, má jasnú prozápadnú orientáciu, schopnosť spájať spoločnosť a bude rešpektovať ústavu. Rola prezidenta je podľa neho jasne daná. "Je dôležité, aby prezident rešpektoval, čo je v ústave," zdôraznil.

Ľudia si dôležitosť voľby uvedomujú

Na základe skúseností z predchádzajúcich prezidentských volieb sa podľa neho ukazuje, že ľudia si dôležitosť voľby uvedomujú a majú o ňu záujem. "Bývajú to voľby, ktoré majú najvyššiu volebnú účasť. Verím, že aj tentokrát občania využijú túto možnosť a pôjdu rozhodnúť o tom, kto bude novým českým prezidentom alebo prezidentkou," povedal Fiala.

V tretej priamej voľbe prezidenta v histórii samostatnej Českej republiky kandidujú Andrej Babiš, Jaroslav Bašta, Karel Diviš, Pavel Fischer, Marek Hilšer, Danuše Nerudová, Petr Pavel a Tomáš Zima. Voľby sa konajú počas dvoch dní, v piatok sa hlasuje od 14.00 do 22.00 h, v sobotu (14. 1.) budú volebné miestnosti otvorené od 8.00 do 14.00 h. Neoficiálne výsledky prvého kola by mali byť známe v sobotu podvečer.