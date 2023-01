Prezidentské voľby ČR: Zeman volil v Lánoch, želá si TOHTO prezidenta

LÁNY - Budúci český prezident by mal mať predovšetkým veľké politické skúsenosti, pretože človek, ktorý v politike iba začína, je rizikom pre občanov aj sám pre seba. Po vhodení hlasovacieho lístka v prvom kole českých prezidentských volieb na základnej škole v Lánoch to povedal odchádzajúci prezident Miloš Zeman, informuje TASR.

Zeman naznačil, že touto charakteristikou už prezradil, koho volil. V poslednej televíznej debate pred voľbami vo štvrtok večer, na ktorej sa zúčastnili traja najväčší favoriti volieb, vyčítal expremiér Andrej Babiš nedostatok politických skúseností obom svojim hlavným rivalom – generálovi Petrovi Pavlovi i bývalej rektorke Mendelovej univerzity v Brne Danuši Nerudovej. Podľa Zemana človek bez skúseností by do prezidentského úradu priniesol síce niečo nové a zaujímavé, ale "iba v tom zmysle, ako keď v matematike existujú záporné čísla, a my potrebujeme čísla kladné".

Zásadná voľba

Priama voľba prezidenta je podľa Zemana zásadná z viacerých dôvodov, uviedol dva. "Občania sú vtiahnutí do politiky v dobrom slova zmysle: musia premýšľať, komu dajú svoj hlas, a keď sa tohto práva vzdajú, kapitulujú," uviedol. Nazdáva sa tiež, že v priamej prezidentskej voľbe – oproti parlamentnej – nemôžu existovať intrigy. "Vo voľbách v parlamente som to sám zažil – sú plné intríg medzi 281 poslancami a senátormi. Predstava, že by intrigovalo niekoľko miliónov občanov, je prakticky nemožná," vysvetlil. V Česku sa prezident volí priamo iba tretíkrát, v oboch predchádzajúcich priamych voľbách zvíťazil Zeman.

Zeman sa chce venovať čítaniu kníh

Po volebnom akte v Lánoch tiež poukázal na to, že volebná účasť v prezidentských voľbách doteraz presahovala 60 percent. Prirovnal to k 19-percentnej účasti v senátnych voľbách, čo podľa neho zároveň slúži ako argument, že Senát je "zbytočný a drahý". Svojmu nástupcovi želá, "aby nebol – slovami Václava Havla – automatom na podpisy a ceremoniárom, ktorý každému uhne a každému vyhovie". Zeman je presvedčený, že by to, naopak, mal byť aktívny politik, ktorý dokáže presadiť svoj názor. Po skončení svojho funkčného obdobia v marci sa Zeman chce venovať čítaniu kníh. Dúfa pritom, že sa dožije aspoň osemdesiatky. Poznamenal, že to sú ešte dva roky a dovtedy iste nejaké ďalšie knihy dostane.