MIMORIADNY ONLINE Rusko začalo trestne stíhať prominentných kritikov Kremľa

6:01 Kyjevský autoservis dáva druhý život zchátralým vozidlám. Opravuje ich a posiela na front, kde poslúžia k zásobovaniu ukrajinskej armády v pokračujúcej vojne, píše agentúra AFP.

Rusko začalo trestne stíhať prominentných kritikov Kremľa

Vyšetrovací výbor Ruskej federácie (Sledkom) vo vyhlásení uviedol, že jeho predseda Alexander Bastrykin nariadil začatie trestného stíhania ruského divadelného a filmového herca Smoľjaninova, ktorý po spustení ruskej vojenskej ofenzívy na Ukrajine opustil krajinu a opakovane sa vyjadroval proti vojne.

Vo vyhlásení sa ďalej uvádza, že Smoľjanin "urobil sériu vyjadrení namierených proti Rusku v rozhovore pre západné médiá". Výbor však nekonkretizoval, ktoré zo Smoľjaninových krokov predstavovali trestný čin a aké obvinenia budú proti nemu vznesené, píše AP. V radoch stúpencov Kremľa vyvolali pobúrenie jeho vyjadrenia z minulého týždňa. Pre nezávislý web Novaja Gazeta Europe totiž povedal, že ak by mal bojovať vo vojne, bojoval by "na strane Ukrajiny". "Pre mňa je to na strane mojich bratov, na ktorých zaútočili moji ďalší bratia," uviedol.

Prípad proti Smoľjaninovovi prichádza v čase stupňujúcej sa ostrej rétoriky o Rusoch, ktorí kvôli vojne opustili krajinu. Ruskí poslanci dokonca naznačili zhabanie majetku tých, ktorí sa presťahovali do zahraničia, či zvýšenie daní tým, ktorí pokračujú v práci na diaľku pre ruské spoločnosti. Ďalší takýchto ľudí jednoducho označili za "zradcov".

V separátnom prípade zaradilo ruské ministerstvo vnútra prominentného filantropa Borisa Zimina na medzinárodný zoznam najhľadanejších osôb v súvislosti s obvineniami z podvodu. Práve Zimin finančne podporoval niekoľko nezávislých ruských médií i projekty uväzneného opozičného lídra Alexeja Navaľného.

Zimin údajne opustil Rusko už v roku 2015. V septembri minulého roka bol zaradený na ruský zoznam osôb považovaných za "zahraničných agentov".Navaľnyj uviedol, že Zimin zaplatil 79.000 eur za jeho evakuáciu na liečenie zo sibírskeho mesta Omsk do Berlína v auguste 2020, keď po otrave upadol do kómy, pripomína AP.

Ukrajinskí vojaci odolávajú novým ruským útokom na mesto Soledar

Ukrajinské jednotky odolávajú "novým a ešte tvrdším útokom" ruských jednotiek na mesto Soledar, uviedol v pondelok ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. TASR správu prevzala z agentúry AFP.

Soledar sa nachádza blízko mesta Bachmut na východe Ukrajiny, ktoré sa Moskva snaží dobyť už niekoľko mesiacov. "Ďakujem všetkým našim vojakom, ktorí bránia náš Bachmut... (a) všetkým bojovníkom v Soledare, ktorí odolávajú novým a ešte ťažším útokom votrelcov!" vyhlásil Zelenskyj v pravidelnom videoposolstve. Ako dodal, jeho vojaci "získali dodatočný čas a (uchovali) sily pre Ukrajinu".

Ukrajinský prezident zároveň podľa agentúry DPA opísal situáciu v meste Soledar za "naďalej mimoriadne napätú". "Je to veľmi ťažké: Nezostali tam už takmer žiadne neporušené múry," podotkol.

"Aj keď však okupanti v súčasnosti sústreďujú svoje najväčšie úsilie na Soledar, výsledkom tohto ťažkého a pretrvávajúceho boja bude oslobodenie celého nášho Donbasu," ubezpečil Zelenskyj. Odpor ukrajinských vojakov v Soledare podľa neho získa čas pre celú tamojšiu armádu. "Boj o Donbas pokračuje," dodal.

O masívnych ruských útokoch na mesto Soledar predtým informovala aj námestníčka ukrajinského ministra obrany Hanna Maljarová. Soledar je spolu s neďalekým Bachmutom časťou ukrajinského obranného múru pred oblasťou medzi Slovianskom a Kramatorskom, píše DPA.