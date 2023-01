MIMORIADNY ONLINE Podľa USA bolo prímerie iba cynickým gestom: Rusko pripravuje mobilizáciu ďalších 500.000 brancov, tvrdí Ukrajina

KYJEV - Rusko sa chystá v priebehu januára nariadiť mobilizáciu ďalších 500.000 brancov, tvrdí ukrajinská vojenská rozviedka. Informoval o tom v piatok denník The Guardian, podľa ktorého ide o zjavný dôkaz toho, že ruský prezident Vladimir Putin nemá v úmysle ukončiť vojnu na Ukrajine. Moskva vlani v októbri povolala 300.000 brancov.

Naživo z Ukrajiny

VIDEO Vojna na Ukrajine - deň č. 317

ONLINE

6:01 Ministri spravodlivosti z celého sveta sa stretnú v marci v Londýne na podporu vyšetrovania údajných ruských vojnových zločinov na Ukrajine Medzinárodným trestným súdom, uviedlo vo vyhlásení britské ministerstvo spravodlivosti.

6:00 Ukrajina bude potrebovať najmenej 1,79 miliardy dolárov na obnovu telekomunikačného sektora. Správa Medzinárodnej telekomunikačnej únie OSN bola zadaná v apríli s cieľom určiť rozsah zničenia ukrajinských komunikačných sietí spôsobených ruskou vojnou, uviedla agentúra Reuters.

Ruské prímerie bolo iba cynickým gestom, tvrdia Spojené štáty

Piatkové údery ruských okupačných síl na východe Ukrajiny ukázali, že vianočné prímerie, ktoré oznámil ruský prezident Vladimir Putin, bolo iba "cynickým" úskokom, uviedli Spojené štáty. Hovorca amerického ministerstva zahraničných vecí Ned Price pripomenul, že keď Putin vo štvrtok oznámil dané prímerie, Price toto gesto označil za "úplne cynické". "Domnievam sa, že toto hodnotenie sa potvrdilo vzhľadom na to, čo sme videli v priebehu dňa. Sme presvedčení, že naša skepsa je oprávnená vzhľadom na to, čoho sme svedkami zo strany Ruska v priebehu celého konfliktu," povedal Price novinárom. "Obávame sa, že Moskva sa bude snažiť využiť akúkoľvek potenciálnu prestávku v bojoch na obnovenie a preskupenie svojich síl a nakoniec na opätovný útok s ešte väčšou pomstou, brutalitou a smrteľnosťou," dodal.

Galéria fotiek (2) Vladimir Putin

Zdroj: SITA/Mikhail Klimentyev, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

Pochybnosti o Putinovom prímerí na pravoslávne Vianoce vyjadrila aj ukrajinská vláda a európske mocnosti.Počas prvých troch hodín jednostranného prímeria, ktoré Moskva vyhlásila na pravoslávne Vianoce, spustili ruské ozbrojené sily v Luhanskej oblasti 14-krát delostreleckú paľbu, uviedol najvyšší predstaviteľ tejto oblasti Serhij Hajdaj. Putin oznámil 36-hodinové jednostranné zastavenie paľby pozdĺž celej frontovej línie od piatka 12.00 h (10.00 h SEČ) do sobotňajšej polnoci (22.00 h SEČ). Ak by bolo dodržiavané, išlo by o prvé zastavenie bojov, odkedy ruské sily 24. februára 2022 napadli Ukrajinu. Za "nedôveryhodné" a "pokrytecké" označil Ruskom jednostranne vyhlásené dočasné prímerie na Ukrajine v piatok aj šéf európskej diplomacie Josep Borrell.

Rusko pripravuje mobilizáciu ďalších 500.000 brancov, tvrdí Ukrajina

Ukrajina sa domnieva, že branci budú súčasťou série ruských ofenzív na jar a v lete na východe a juhu krajiny, povedal zástupca šéfa ukrajinskej vojenskej rozviedky Vadym Skibitskyj. Rusko popiera, že pripravuje druhú vlnu mobilizácie. Putin v decembri vyhlásil, že je "zbytočné" hovoriť o novom povolávaní brancov a tvrdí, že na Ukrajinu bola vyslaná len polovica tých, ktorí už boli mobilizovaní. Ruskí predstavitelia vrátane Putina predtým popierali plány na nariadenie mobilizácie, avšak v septembri minulého roka napokon vyhlásili "čiastočnú mobilizáciu".

Putinov cieľ zmocniť sa ukrajinského územia sa nezmenil, ale ruské sily naďalej trpia "vojenskými slabinami" vrátane počtu vojakov, ktorými disponujú, uviedol v piatok Pentagón. Washington dúfa, že jeho najnovší balík zbraní pre Kyjev pomôže Ukrajine získať späť územia okupované Ruskom. "Putin sa nevzdal svojich cieľov ovládnuť Ukrajinu a pokračovať v získavaní jej územia," vyhlásila námestníčka amerického ministra obrany pre Rusko a Ukrajinu Laura Cooperová, ktorú cituje tlačová agentúra Reuters. "Realita ruských slabín - slabín ruských ozbrojených síl - však narazila na tieto ciele," povedala Cooperová a dodala, že ruské jednotky trpia aj nízkou morálkou.