MIMORIADNY ONLINE Ukrajinou opäť otriasajú silné výbuchy: USA dodajú pre Ukrajinu nový balík vojenskej pomoci

Naživo z Ukrajiny

VIDEO Vojna na Ukrajine - deň č. 315

ONLINE

Načítať nové správy

6:02 Ruské úrady oznámili neskoro 4. januára, že v meste Melitopol na juhovýchode Ukrajiny a jej predmestiach bolo počuť výbuchy.

6:01 Ukrajinská protivzdušná obrana zostrelila ruské útočné lietadlo Su-25, útočný vrtuľník Ka-52 a bezpilotné lietadlo Orlan-10 medzi 11. a 16. hodinou. 4, informovalo Vzdušné sily ukrajinských ozbrojených síl.

6:00 "Je potrebné tento rok ukončiť ruskú agresiu a neodkladať žiadnu z tých obranných príležitostí, ktoré môžu urýchliť porážku teroristického štátu," povedal Zelenskyj vo svojom večernom prejave

USA uvažujú, že Ukrajine dodajú obrnené vozidlá Bradley, povedal Biden

Biden v stredu odpovedal kladne na otázku novinárov, či je možnosť poskytnutia obrnených vozidiel na stole. V decembri o nej písala agentúra Bloomberg. Vozidiel Bradley má americká armáda k dispozícii tisíce, koľko z nich by USA Ukrajine poskytli, však nie je jasné. Washington by ale v najbližších dňoch mohol oznámiť podrobnosti nového pripravovaného balíka vojenskej pomoci. O tancoch Abrams, o ktorých získanie Ukrajina usiluje, sa Biden nezmienil, poznamenal Reuters. Ako napísal po návšteve ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského v USA list The Washington Post, o niektoré pokročilé zbrane Kyjev Bidenovu administratívu žiada zatiaľ márne.

Galéria fotiek (2) Ukrajinské mesto Bachmut po ruskom útoku.

Zdroj: SITA/AP/Libkos

Nemenovaní zástupcovia amerického ministerstva obrany sa podľa listu domnievajú, že Ukrajina má tankov dostatok a že americké stroje Abrams sú veľmi náročné na údržbu a zložité na ovládanie. USA od začiatku ruskej plnohodnotnej invázie Ukrajine podľa Reuters poskytli bezpečnostnú pomoc už za viac ako 21 miliárd dolárov (474 miliárd korún) a postupne jej dodávajú čoraz komplexnejšie zbrane. Na začiatku vojny napadnutej krajine poslali protilietadlové strely Stinger, ktoré sa odpaľujú z ramena, alebo protitankové strely Javelin. Neskôr jej dodali raketomety HIMARS a mobilné raketové systémy zem-vzduch NASAMS. Nedávno jej prisľúbili tiež systémy protivzdušnej obrany Patriot.