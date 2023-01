Sledujeme ONLINE: Posledná rozlúčka s emeritným pápežom Benediktom XVI.

Zosnulý emeritný pápež bude pochovaný v dvoch ďalších rakvách ako súčasť tradície spolu s mincami, ktoré boli razené počas jeho pontifikátu, medailami a listinou oznamujúcou jeho pontifikát. Prvá rakva je z cyprusového dreva, druhá zo zinku a tretia je drevená. Miesto odpočinku zosnulého Benedikta XVI. bude pod Bazilikou svätého Petra.

Predsedať zádušnej omši bude pápež František a celebrantom bude kardinál Giovanni Battista Re, dekan kolégia kardinálov, informovalo britské DailyMail. Omša bude s niekoľkými úpravami, najmä v modlitbách, uviedol hovorca Vatikánu Matteo Bruni. „Liturgické slávenie sa v širšom zmysle riadi modelom pohrebného obradu za najvyššieho veľkňaza“, upresnil Vatikán.

Dve kľúčové modlitby, ktoré odzneli pri pohrebe Jána Pavla II. budú vynechané, nakoľko Benedikt už nebol pápežom v čase, keď zomrel. Čítanie bude zamerané na nádej a prísľub večného života v nebi. Čítania na bohoslužbách budú v taliančine, latinčine, španielčine a angličtine, zatiaľ čo modlitby sa budú prednášať v rodnej nemčine emeritného pápeža Benedikta, potvrdil Vatikán. Hovorca Vatikánu povedal, že pohreb bude odrážať Benediktovo želanie, a bude "slávnostný, ale nie prehnaný". Naposledy sa pohreb za podobných okolností konal v roku 1802, keď pápež Pius VII. slávil v kostole sv. Petra pohreb svojho predchodcu Pia VI., ktorý zomrel v exile vo Francúzsku ako väzeň Napoleona.

Medzi prítomnými na zádušnej omši budú aj členovia európskych kráľovských rodín, vrátane belgického kráľa Filipa jeho manželky Mathilde, a španielskej kráľovnej Sofie. Zatiaľ však nie je známe, či sa k nej pridá aj jej manžel. Britský členovia kráľovskej rodiny sa však pohrebu údajne nezúčastnia. Keďže Benedikt už nebol vládnucim pontifikom, oficiálne delegácie sú obmedzené iba na Taliansko a jeho rodné Nemecko. Pri obrazovkách však mnohí očakávajú milióny ľudí z celého sveta.

Josepf Ratzinger sa narodil v južnom Nemecku, v obci Marktl am Inn v roku 1927. Počas druhej svetovej vojny bol násilne zapísaný do Hitlerjugend, pretože členstvo bolo v tom čase povinné. Neskôr dezertoval z nemeckej armády. Bol vysvätený spolu so svojím bratom v roku 1951. Bol profesor teológie, neskôr v roku 1977 vymenovaný za kardinála a mníchovského arcibiskupa. Za pápeža bol zvolený v roku 2005, po smrti Jána Pavla II. Bol prvým nemeckým pápežom po 1000 rokoch. Bol považovaný za konzervatívnejšieho pápeža, verného tradíciám. V roku 2013 sa vzdal pontifikátu pre zdravotné problémy so slovami: „Po opakovanom spytovaní svedomia pred Bohom som dospel k istote, že moje prednosti v dôsledku pokročilého veku už nezodpovedajú požiadavkám pápeža,“ povedal kardinálom. Zomrel 31. decembra 2022 vo veku 95 rokov. Telesná schránka emeritného pápeža bola od pondelka vystavená v chráme svätého Petra, aby mu verejnosť mohla vzdať úctu a rozlúčiť sa.