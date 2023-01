KORONAVÍRUS Nárast prípadov v Číne vyvolal reakcie viacerých krajín: Pripravujú obmedzenia pre cestujúcich

BRUSEL/AMSTERDAM - Holandská letecká spoločnosť KLM v stredu oznámila, že s okamžitou platnosťou prijíma ďalšie bezpečnostné opatrenia pre lety z Číny, a to pre obavy posádok lietadiel zo šírenia koronavírusu. Informujú správy holandských médií.

Personál leteckej spoločnosti bude odteraz vybavený respirátormi typu FFP2 a medicínskymi ochrannými okuliarmi. Piloti a personál budú mať k dispozícii vlastné toalety, na ktoré nepovolia vstup cestujúcim. Respirátory sú požiadavkou tak pre posádku, ako aj pre cestujúcich. Kontakty medzi posádkou a cestujúcimi sú po novom obmedzené na minimum. Spravodajský server DutchNews.nl v tejto súvislosti pripomenul, že spoločnosť KLM prevádzkuje lety do Číny trikrát do týždňa a koncom januára má túto frekvenciu zdvojnásobiť.

EÚ rokuje o povinnom testovaní pasažierov z Číny

Šírenie koronavírusu v Číne prudko vzrástlo po zrušení všetkých protipandemických obmedzení minulý mesiac. Viaceré krajiny sveta vrátane USA, Japonska a Talianska medzitým zaviedli povinné testovanie pre cestujúcich z Číny. EÚ momentálne rokuje o tom, či treba spoločne postupovať a zaviesť celoúnijné povinné testovanie pre pasažierov prichádzajúcich z Číny, lebo členské štáty majú zatiaľ rôzny prístup.

Galéria fotiek (3) Pasažieri z Číny

Zdroj: SITA/AP

Chcú zistiť dominantné varianty vírusu v Číne

DutchNews.nl spresňuje, že Holandsko od štvrtka (5. januára) ponúkne cestujúcim prichádzajúcich z Číny bezplatný test na koronavírus. Cieľom je zistiť, aké sú dominantné varianty vírusu v Číne, takže cestujúci, u ktorých sa zistí prítomnosť koronavírusu, nebudú musieť ísť do karantény. Holandský Inštitút verejného zdravia (RIVM) oznámil, že zintenzívňuje analýzu častíc koronavírusu v odpadových vodách na amsterdamskom letisku Schiphol s cieľom monitorovať rôzne varianty koronavírusu.

Belgicko zatiaľ nebude žiadať testy pre cestujúcich z Číny

Belgicko vzhľadom na prudký nárast prípadov nákazy novým koronavírusom v Číne sprísnilo opatrenia v rámci stavu pohotovosti, ale zatiaľ nezaviedlo povinné testy na ochorenie COVID-19 pre cestujúcich z tejto krajiny. Uviedol to federálny minister zdravotníctva Frank Vandenbroucke, informuje o tom spravodajca v Bruseli. Minister sa však zároveň vyslovil za spoločnú európsku politiku, ktorá by zaviedla povinné testy pre cestujúcich z Číny vo všetkých krajinách Európskej únie. Aby bola efektívna, bolo by potrebné znovu zaviesť formulár na vyhľadávanie cestujúcich (PLF).

Zavádzahú dve opatrenia

Belgicko zaviedlo dve konkrétne opatrenia. Prvým je analýza vzoriek odpadových vôd z lietadiel prichádzajúcich z Číny a pristávajúcich na bruselskom letisku. Ide o dva lety týždenne. Analýza musí nevyhnutne zahŕňať sekvenovanie genómu, ktorá odhalí nové varianty konoronavírusu SARS-CoV-2.

Druhým opatrením je, že cestujúci prichádzajúci z Číny s príznakmi ochorenia COVID-19 budú musieť podstúpiť test PCR alebo antigénový test. Tieto testy budú zaslané do laboratória na sekvenovanie genómu. Minister Vandenbroucke tvrdí, že povinnosť testovať cestujúcich prichádzajúcich do Belgicka z Číny by nemala zmysel vzhľadom na veľkosť krajiny a malého počtu priamych letov z Číny.

Kritika povinných testov na covid pre cestujúcich z Číny

Medzinárodné združenie leteckých dopravcov (IATA) v stredu kritizovalo rozhodnutia viacerých krajín o znovuzavedení testovania na koronavírus či iné opatrenia. Od cestujúcich z Číny ich začali vyžadovať pre prudký nárast prípadov covidu. IATA združuje zhruba 300 leteckých spoločností a tieto reštrikcie nazvalo nepremyslenou reakciou, informuje agentúra AFP.

Galéria fotiek (3) Očkovanie proti koronavírusu v Číne

Zdroj: SITA/Chinatopix Via AP

Krajiny reagujú na nárast prípadov v Číne

Medzi štátmi, ktoré začali vyžadovať negatívny výsledok testu na koronavírus od cestujúcich z Číny, sú Austrália, Británia, Spojené štáty, Kanada, Francúzsko, Španielsko či Japonsko. Ide o rekciu na decembrové uvoľnenie tvrdých reštrikcií v Číne, ktoré vyvolalo výrazný nárast infekcií. IATA argumentuje tým, koronavírus sa už vo veľkej miere šíri aj v krajinách, ktoré obmedzenia voči cestujúcim z Číny zavádzajú. Generálny riaditeľ IATA Willie Walsh priblížil, že podľa výskumov z konca roku 2021, keď sa objavil variant omikron, obmedzovanie dopravy nijako neovplyvnilo prudké šírenie nákazy.

Peking pohrozil recipročnými opatreniami

Walsh dodal, že k dispozícii sú iné nástroje na zvládanie covidu než opatrenia, ktoré "prerušia medzinárodnú konektivitu, poškodia ekonomiku a zničia pracovné miesta". Globálna osobná doprava, ktorú v roku 2020 výrazne poznačila pandémia, sa vlani obnovila na úroveň 70,6 percenta oproti obdobiu pred covidom. Peking nazval v utorok medzinárodné cestovné obmedzenia pre Číňanov neprijateľnými a pohrozil recipročnými opatreniami. Čínske úrady predtým avizovali, že od 8. januára nebudú od prichádzajúcich osôb vyžadovať karanténu.

Nemecko je za jednotný prístup k ľuďom prichádzajúcim z Číny do EÚ

Nemecko chce počas konzultácií v rámci Európskej únie presadiť jednotné európske predpisy voči ľuďom prichádzajúcim z Číny do EÚ. V stredu to oznámil hovorca ministerstva zdravotníctva v Berlíne, ktorého citovala tlačová agentúra DPA. "Predovšetkým máme záujem o vytvorenie a zavedenie systému na monitorovanie variantov koronavírusu," dodal hovorca. Práve varianty koronavírusu, ktoré podľa odborných poznatkov doteraz prišli z Číny, sa v Nemecku ešte stále šíria. "Ale, samozrejme, radi by sme poznali už v počiatočnom štádiu, či sa niečo mení," uviedol.

Podľa hovorcu je jedným z riešení testovanie odpadovej vody na letiskách. To sa už robí na letisku v nemeckom Frankfurte nad Mohanom a toto opatrenie sa môže rozšíriť napríklad na jednotlivé lietadlá. Rakúsko už oznámilo, že od budúceho týždňa bude robiť testy odpadovej vody pri všetkých letoch z Číny. Ďalšie európske krajiny vyžadujú od pasažierov z Číny negatívny test na koronavírus.

Švédsko začalo diskusiu o spoločnej reakcii EÚ voči cestujúcim z Číny

Švédsko ako predsednícka krajina v Rade EÚ zvolalo na stredu 4. januára zasadnutie mechanizmu známeho ako Integrované dojednania o politickej reakcii na krízu (IPCR). Cieľom je prediskutovať spoločné obmedzenia v rámci EÚ pre vstup cestujúcich z Číny, kde sa prudko šíri pandémia koronavírusu. Švédska vláda v utorok oznámila, že zrušenie obmedzení pre cestovanie obyvateľov Číny do zahraničia v kombinácii so zvýšeným rozšírením ochorenia COVID-19 v tejto krajine vyvolalo otázku opätovného zavedenia vstupných obmedzení v Európe.

Pripravujú sa na zavedenie obmedzení pre cestujúcich

Štokholm naznačil, že Švédsko sa pripravuje na zavedenie obmedzení pre cestujúcich z Číny vrátane negatívneho testu na COVID-19. "Vláda poverila švédsku agentúru pre verejné zdravie, aby analyzovala situáciu v Číne, jej dôsledky pre Švédsko a navrhla opatrenia, vrátane možných obmedzení vstupu. Sme pripravení na rôzne scenáre," upozornil švédsky minister sociálnych vecí a verejného zdravotníctva Jakob Forssmed. Minister spravodlivosti Gunnar Strömmer doplnil, že vláda sa pripravuje na zavedenie obmedzení pre vstup do krajiny, zároveň však Štokholm vedie dialóg s ostatnými členskými krajinami EÚ aby nové obmedzujúce pravidlá na úrovni eurobloku boli čo "najjednotnejšie".

Štokholm môže svoju pozíciu v oblasti zdravotníctva predostrieť Európskej komisii už na budúci týždeň, počas stretnutia ministrov švédskej vlády s členmi exekutívy EÚ v Kirune. Kolégium komisárov na čele so predsedníčkou eurokomisie Ursulou von der Leyenovou vycestuje do Švédska v dňoch 12-13. januára, na počesť oficiálneho otvorenia švédskeho predsedníctva v Rade EÚ.