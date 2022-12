Silvestrovská hrôza v Sydney: Obrovské oslavy zatienila hromadná tlačenica v centre, desiatky ľudí udupal rozrušený dav

SYDNEY – Austrálska metropola bola prvou svetového formátu, ktorá v dnešných hodinách začala s oslavami Nového roku. Do mesta sa nahrnulo takmer milión turistov. Sydney organizovalo veľkolepé oslavy a ohňostroj pri známej opere po takmer troch rokoch covidového utrpenia. Všetko bolo napokon zatienené obrovskou tlačenicou.

archívne video

Príchod Nového roku mohol byť v austrálskom Sydney takmer dokonalý. Každé mesto svetového formátu sa na dnešný deň pripravovalo bez akýchkoľvek covidových obmedzení. Podobný stav panoval na planéte Zem pred zhruba tromi rokmi. Sydney to všetko odštartovalo, no pred samotnými oslavami vládla v centre doslova panika a chaos, informuje Daily Mail.

Najkrajšie výhľady v meste smerom ku opere, kde bol o polnoci vypustený nádherný ohňostroj, boli pod ochranou boddyguardov a ohradené. Cez turniket, ako jedinú prístupovú cestu, sa dostali len ľudia, ktorí si kúpili lístky. No práve pri turniketoch sa začali tvoriť obrovské tlačenice. Na Argyle Street bola doslova desivý pohľad. Obrovská skupina ĺudí si napokon prerazila cestu cez ochranku a slabší ľudia s deťmi nemali šancu.

Panika a chaos

Rodičia boli doslova nútení držať deti nad hlavami, aby ich besniaci dav neudupal priamo pred ich očami. Všetci ľudia, ktorí sa snažili pretlačiť cez bariéru, mali kúpené lístky. Problém bol však s tým, že kontroly boli príliš pomalé a mnohí sa začali obávať, že jednoducho zmeškajú začiatok osláv a ohňostroj neuvidia.

Po tejto skúsenosti organizátori City of Sydney prehodnotia organizovanie podujatí so vstupenkami aj bez nich v priľahlých oblastiach. "Bolo to naozaj strašidelné a veľmi nebezpečné. Myslel som si, že prídem k ťažkému úrazu," povedal pre Daily Mail Australia nemenovaný muž, ktorý bol súčasťou pretláčajúceho sa davu smerom cez turnikety. "Spadol som na zem, ľudia po mne šliapali. Boli ich tucty, niektorí po mne doslova prebehli. Najhoršie na tom bolo, že podo mnou boli ešte ďalší dvaja ľudia," dodal.

Viacero výtržností

Situácia v centre Sydney bola tak kritická, že nakoniec museli byť privolané obrnené policajné zložky. Do týchto chvíľ nie je známe, či došlo k vážným zraneniam, prípadne stratám na životoch. Polícia uviedla, že až na niekoľko výnimiek, akou bola tlačenica pred turniketmi, sa väčšina ľudí správala dobre a oslavy si užívala bezpečne a zodpovedne.

"Niekoľko vyhliadkových bodov v okolí mesta bolo v neskorých popoludňajších hodinách vyťažených, pretože len niekoľko hodín pred začiatkom osláv sem cestovalo zo širokého okolia vyše 200-tisíc ľudí," uvádza sa vo vyhlásení.

Počas noci bolo v centre Sydney zatknutých 83 osôb, z ktorých 25 bolo obvinených za rôzne priestupky. Väčšinou išlo o výtržnosti, slovné či fyzické napadnutia, prípadne pozitívne testy na drogy. Muži zákona okrem toho udelili 200 pokút za porušenie pravidiel o cestnej premávke.