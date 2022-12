MIMORIADNY ONLINE Záporožská jadrová elektráreň stratila spojenie so záložným elektrickým vedením v dôsledku ostreľovania

Naživo z Ukrajiny

VIDEO Vojna na Ukrajine - deň č. 310

6:01 Rusko povedalo niektorým štátnym pracovníkom, že musia získať ruský pas a vzdať sa ukrajinského občianstva, aby mohli pokračovať v práci, uviedlo Centrum národného odporu ukrajinskej armády.

6:00 Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu informovala, že 29. decembra neskoro večer bolo v dôsledku ostreľovania odpojené posledné funkčné záložné elektrické vedenie v najväčšej európskej jadrovej elektrárni okupovanej Ruskom.

Ruská armáda bude na svoju obnovu potrebovať najmenej päť rokov

Ruská armáda utrpela počas bojov na Ukrajine také veľké straty, že na svoju obnovu bude potrebovať najmenej päť rokov, uviedol v piatok ukrajinský minister obrany Olexij Reznikov. Informuje na základe správy agentúra DPA. "Podľa poznatkov vyplývajúcich zo zistení NATO utrpeli Rusi ťažké strany v tankoch, delostrelectve, obrnených vozidlách i vojakoch," citoval Reznikova denník Ukrajinska pravda.

"Regulárne ozbrojené sily Ruskej federácie by sa mohli obnoviť (do stavu pred inváziou) najskôr do piatich rokov, a možno až za desať rokov," odhadol ukrajinský minister obrany. To isté podľa neho platí pre raketový potenciál Ruska. K stratám ukrajinských ozbrojených síl sa Reznikov nevyjadril. Od februárového masívneho vpádu ruských jednotiek na Ukrajinu utrpeli ťažké straty obe bojujúce strany. Ukrajina tvrdí, že ruská armáda prišla už o 100.000 svojich vojakov. Agentúra DPA pripomína, že tieto údaje nie je možné nezávisle overiť.

V Kyjeve od začiatku vojny platil stav núdze už 29 dní

"Prakticky je to 29 dní, takmer celý kalendárny mesiac, ktorý občania mesta strávili v úkrytoch a bunkroch," spresnil. Ukrajinské hlavné mesto sa od začiatku vojny stalo terčom už 52 raketových a iných vzdušných úderov, pri ktorých zahynulo 120 ľudí vrátane piatich detí a 495 utrpelo zranenia, dodal Popko.

Útoky v hlavnom meste poškodili viac než 600 budov a ťažké škody utrpela aj kritická infraštruktúra Kyjeva. "Rok 2022 bol najhorším rokom v novodobej histórii Kyjeva," zdôraznil Popko s tým, že potom, čo ukrajinské jednotky na začiatku invázie odrazili postup ruských pozemných síl na Kyjev, nepriateľ pristúpil ku "genocíde zo vzduchu", cituje DPA.