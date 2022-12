MIMORIADNY ONLINE Putin nazval ofenzívu na Ukrajine vojnou: USA ho vyzvali, aby uznal realitu a stiahol ruské sily

Naživo z Ukrajiny

Vojna na Ukrajine - deň č. 303

ONLINE

6:00 Ukrajina odhaduje, že v dôsledku ruskej invázie poklesla jej úroda obilia oproti vlaňajšku o približne 40 percent. Pre agentúru AFP to v piatok uviedol šéf zväzu ukrajinských pestovateľov obilia Serhij Ivaščenko. Do konca roka Ukrajina očakáva úrodu obilia 65-66 miliónov ton. Vlani to bolo rekordných 106 miliónov ton, priblížil Ivaščenko. "Hlavným dôvodom (poklesu) je vojna," zdôraznil s tým, že invázia viedla okamžite k nedostatku palív a znemožnila siatie. Ako dodal, na produkciu mali negatívny dosah aj ruská okupácia viacerých ukrajinských regiónov, boje a ničenie infraštruktúry.