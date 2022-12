MIMORIADNY ONLINE Zelenskyj je na ceste do Washingtonu: V Bielom dome sa má stretnúť s Bidenom

WASHINGTON - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj plánuje v stredu 21. decembra navštíviť Washington. Bude to jeho prvá cesta do zahraničia od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu 24. februára, informovali médiá v Spojených štátoch. Správu priniesla aj tlačová agentúra AFP.

Súhrn vojny na Ukrajine - deň č. 300

8:14 Bielorusko vydalo v stredu výnos, ktorý dočasne obmedzí prístup k častiam juhovýchodnej Homeľskej oblasti, ktorá hraničí s Ukrajinou i Ruskom. TASR informuje na základe správy prevzatej z agentúry Reuters.

8:00 Ukrajinskí pohraničníci, ktorí stavali opevnenia pri rieke Dneper, objavili v Chersonskej oblasti pozostatky starovekého rímskeho sídliska. Oznámila to v utorok Štátna pohraničná stráž Ukrajiny (DPSU), informuje TASR s odvolaním sa na americkú spravodajskú televíziu CNN.

7:23 Prezident Volodymyr Zelenskyj potvrdil, že je na ceste do USA "posilniť odolnosť a obranyschopnosť Ukrajiny".

6:49 Zintenzívnenie ruského tlaku degraduje Lukašenkov manévrovací priestor, aby sa vyhol ústupkom voči Kremľu. Dlhá hra ruského prezidenta Vladimira Putina na "obnovenie zvrchovanosti" nad Bieloruskom napreduje, uviedol Inštitút pre štúdium vojny vo svojej správe.

6:00 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj by sa mal v stredu stretnúť v Bielom dome so svojím americkým náprotivkom Joeom Bidenom, uviedla dnes stanica CNN s odvolaním sa na dva zdroje oboznámené s prípravou cesty. O nečakanej Zelenského návšteve v Spojených štátoch už skôr informovali aj ďalšie americké médiá. Podľa CNN sa Bidenova administratíva súčasne s návštevou hlavy ukrajinského štátu chystá oznámiť ďalší balíček vojenskej pomoci Ukrajine, ktorý by mal zahŕňať systém protivzdušnej obrany Patriot. Biely dom zatiaľ Zelenského návštevu nepotvrdil.

Zelenskyj plánuje v stredu navštíviť Washington, píšu médiá v USA

Zelenskyj plánuje navštíviť Biely dom, keď má práve americký prezident Joe Biden oznámiť nový balík zbraní pre Kyjev, vrátane rakiet systému Patriot. Zelenskyj možno prednesie aj príhovor v Kongrese USA, ako v utorok uvádzajú správy v amerických médiách.