MIMORIADNY ONLINE Na Kyjev od rána útočili drony: Ukrajina sa pripravuje na všetky scenáre obrany hranice

Naživo z Ukrajiny

298. deň vojny na Ukrajine

ONLINE

06:14 Vo vzdušnom priestore nad ukrajinskou metropolou Kyjev zostrelili v pondelok skoro ráno deväť bezpilotných lietadiel, oznámila vojenská správa hlavného mesta. Informuje o tom stanica Sky News a agentúra AFP.

"Nepriateľ útočí na hlavné mesto," uviedla vojenská správa v odkaze v aplikácii Telegram. Obyvateľov varovala, že letecký poplach zatiaľ neodvolali a mali by zostať v úkrytoch. Podľa oznámenia na Kyjev útočili drony Šáhid vyrobené v Iráne, voči ktorým zasahovala protivzdušná obrana. Svedkovia pre agentúru Reuters povedali, že počuli viacero hlasných výbuchov v meste a okolí. Bezprostredne nebolo jasné, či išlo o zostrelenie dronov alebo zasiahnutie ich cieľov.

Authorities: Kyiv targeted in early morning drone attack https://t.co/IOZqfodt4V — MSN (@MSN) December 19, 2022

06:07 Moskva posiela hercov, spevákov a cirkusových umelcov na Ukrajinu, aby podporila morálku ruských vojakov. Uviedlo to cez víkend britské ministerstvo obrany, informovala agentúra DPA. Ruské ministerstvo obrany oznámilo podľa britského rezortu vytvorenie dvoch "frontových tvorivých brigád" poverených úlohou zvýšiť morálku vojakov v rámci tzv. špeciálnej vojenskej operácie, ako Moskva nazýva svoju inváziu na Ukrajinu.

"Ruské médiá uvádzajú, že v radoch (týchto brigád) budú operní speváci, herci a cirkusanti," napísalo britské ministerstvo. Iniciatíva podľa neho prichádza po nedávnej kampani, pri ktorej ruské ministerstvo obrany vyzývalo verejnosť, aby darovala hudobné nástroje vojakom.

06:03 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v nedeľu povedal, že pre jeho krajinu je neustálou prioritou ochrana hranice s Ruskom a jeho spojencom Bieloruskom. Kyjev sa podľa neho v tejto súvislosti pripravuje na všetky možné scenáre obrany. Informujú o tom agentúry Reuters a DPA.

Zelenskyj sa vyjadril deň pred návštevou ruského prezidenta Vladimira Putina v Bielorusku, ktorá sa uskutoční v čase diskusií o možnej novej ofenzíve Moskvy a tvrdení, že by mohla vychádzať z bieloruského územia. V pravidelnom večernom príhovore Zelenskyj tiež opätovne vyzval západné krajiny, aby poskytli Ukrajine účinné systémy protivzdušnej obrany. Ukrajinský prezident okrem toho povedal, že ukrajinské sily si naďalej udržiavajú kontrolu nad mestom Bachmut na východe krajiny, kde sa odohrali jedny z najintenzívnejších bojov.

Kyjev odmietol návrhy Kissingera

Ukrajinská vláda odmietla v nedeľu vyjadrenia bývalého šéfa americkej diplomacie Henryho Kissingera o tom, že sa blíži čas na vyrokovanie mieru na Ukrajine, aby sa znížilo riziko ďalšej ničivej svetovej vojny. Podľa Kyjeva by išlo o ustupovanie agresorovi, pričom nemôže dôjsť k dohode, ktorá by zahŕňala odstúpenie územia.Informuje o tom agentúra Reuters. "Pán Kissinger stále nič nepochopil... ani podstatu tejto vojny, ani jej vplyv na svetový poriadok," uviedol poradca ukrajinského prezidenta Mychajlo Podoľak.

"Recept, ktorý bývalý minister zahraničných vecí (USA) žiada, ale bojí sa ho vysloviť nahlas, je jednoduchý: upokojiť agresora obetovaním častí Ukrajiny so zárukami neútočenia na ostatné štáty východnej Európy," dodal Podoľak s tým, že zlý mier na úrok ukrajinských území by bol víťazstvom pre ruského prezidenta Vladimira Putina a receptom na úspech autokratov po celom svete. Predstavitelia Kremľa sa k záležitosti zatiaľ nevyjadrili.

Riaditeľ americkej Ústrednej spravodajskej služby (CIA) William Burns v rozhovore zverejnenom v sobotu povedal, že väčšina konfliktov sa končí rokovaniami, no podľa hodnotenia CIA to Rusko v súčasnosti s rokovaniami o ukončení vojny nemyslí vážne. Putin označuje "špeciálnu vojenskú operáciu", ako Moskva nazýva inváziu na Ukrajinu, za prelomový moment, keď sa Rusko konečne postavilo západnému bloku vedenému Spojenými štátmi. Tie sa podľa šéfa Kremľa snažia využiť rozpad Sovietskeho zväzu na zničenie Ruska. Ukrajina a Západ zdôrazňujú, že Putin nemá žiadne ospravedlnenie pre to, čo podľa nich predstavuje okupačnú vojnu imperiálneho typu.