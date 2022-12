MIMORIADNY ONLINE Ukrajinská armáda sa pokúsila zabiť náčelníka ruského generálneho štábu

Naživo z Ukrajiny

297. deň vojny na Ukrajine

ONLINE

17:28 Ukrajinská armáda sa pokúsila zabiť náčelníka ruského generálneho štábu Valerija Gerasimova, keď bol na jar v ukrajinskom meste Izjum v čase, keď ho okupovali ruské vojská. V rozhovore s advokátom a novinárom Markom Fejginom to povedal poradca šéfa ukrajinskej prezidentskej kancelárie Oleksij Arestovyč. Denník The New York Times (NYT) informoval, že sa Američania pokúsili Ukrajincom útok na Gerasimovho rozhovoriť v obavách z eskalácie konfliktu, ktorý rozpútala Moskva.

16:51 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj navrhol v nedeľu usporiadanie svetového mierového summitu, ktorý by sa mohol konať ešte túto zimu. Spravil tak vo videoodkaze, o ktorom Kyjev dúfal, že bude odvysielaný pred prenosom finálového zápasu Majstrovstiev sveta vo futbale v Katare. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.

16:06 Jednu obeť a päť ranených si vyžiadal v nedeľu útok na ruskú Belgorodskú oblasť ležiacu pri hraniciach s Ukrajinou. Oznámil to tamojší gubernátor Viačeslav Gladkov, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.

15:37 Ruské vojenské jednotky v nedeľu ostreľovali centrum ukrajinského mesta Cherson, z ktorého sa ruskí vojaci stiahli začiatkom novembra. Pri útokoch utrpeli zranenia traja ľudia, uviedol zástupca vedúceho prezidentskej kancelárie Kyrylo Tymošenko. TASR správu prevzala z agentúry AP.

14:40 Ukrajina bude podľa štátneho tajomníka ministerstva zahraničných vecí Jevhena Perebyjnisa potrebovať v budúcom roku ďalších päť miliárd dolárov (mesačne na udržanie chodu ekonomiky). Bývalý ukrajinský veľvyslanec v ČR to povedal v Otázkach Václava Moravca Českej televízie. Dodal, že krajina tiež potrebuje viac dodávok zbraní.

13:49 V areáli Záporožskej jadrovej elektrárne (ZAES) sa začala inštalácia ochrannej kupoly nad tamojšími skladmi použitého paliva. Oznámil to predstaviteľ Ruskom dosadenej oblastnej správy Vladimir Rogov, informuje denník The Guardian. Podľa Rogova kupola ochráni sklad pred úlomkami delostreleckých granátov a improvizovaných výbušných zariadení zhadzovaných dronmi, píše agentúra AP.

10:40 Ruský minister obrany Sergej Šojgu navštívil bojové pozície ruskej armády na Ukrajine. TASR informuje podľa správy agentúry DPA. "Šéf ruského vojenského úradu odletel zo stanovištia ozbrojených síl a navštívili frontovú líniu a pozície ruských jednotiek v oblasti špeciálnej vojenskej operácie," oznámilo v nedeľu ministerstvo obrany na sociálnej sieti Telegram. Text dopĺňa video, na ktorom je Šojgu v helikoptére.

06:03 Rusko zrejme pre obavy zo zraniteľnosti Krymského polostrova zmenilo miesto vypúšťania iránskych dronov, ktorými útočí na ukrajinskú infraštruktúru. Uviedlo to v sobotu britské ministerstvo obrany vo svojej najnovšej správe o vývoji situácie na Ukrajine. Informuje o tom denník The Guardian.

Podľa ministerstva sú tieto drony najnovšie vypúšťané z Krasnodarského kraja na juhu Ruska, pričom v predchádzajúcej fáze vojny ich vypúšťali najmä z miest na okupovanom Kryme. Zmena mohla nastať pre ruské obavy o bezpečnosť polostrova, no Rusom zároveň uľahčuje obnovovanie ich zásob, keďže Rusi tieto drony pravdepodobne dovážajú z Iránu do mesta Astrachán, ktoré na pobreží Kaspického mora. Britský rezort taktiež uviedol, že Rusko vo svojich najnovších útokoch na ukrajinské ciele používa prevažne vzdušné a námorné riadené strely, ale takmer určite aj drony poskytnuté Iránom. Zároveň si všimol nárast útokov raketami dlhého doletu na kritickú infraštruktúru Ukrajiny.

Podarilo sa obnoviť dodávky elektriny pre takmer šesť miliónov ľudí, oznámil Zelenskyj

Úradom v Ukrajine sa po piatkových raketových útokoch zo strany Ruska podarilo obnoviť dodávky elektriny pre takmer šesť miliónov ľudí. V sobotu večer to vo svojom pravidelnom príhovore uviedol ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, pričom dodal, že opravy stále pokračujú. TASR správu prevzala od agentúry DPA.

Zelenskyj zároveň vyzval medzinárodné spoločenstvo, aby Ukrajine poskytlo prostriedky na ochranu svojho vzdušného priestoru. "Môžete to urobiť. Môžete poskytnúť ochranu našim ľuďom - stopercentnú ochranu pred týmito ruskými teroristickými útokmi," poznamenal.

Podľa DPA Ukrajina v súčasnosti čaká na konečné schválenia systémov protivzdušnej obrany, ktoré jej majú byť dodané. Ukrajinský prezident dúfa, že by medzi nimi mohol byť napríklad americký systém Patriot. Zelenskyj tiež poznamenal, že Ukrajina má stále značné problémy s dodávkami elektriny, vody a tepla. Výpadky podľa neho postihujú milióny Ukrajincov.