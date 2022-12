MIMORIADNY ONLINE Rusi sú cez pracované portály verbovaní na kopanie zákopov na Ukrajine

Galéria fotiek (4) Ilustračné foto

Zdroj: SITA/Russian Ministry of Defense/AP Photo

KYJEV - Ruský prezident Vladimir Putin pôjde v pondelok do Minska na schôdzku so svojím bieloruským náprotivkom Alexandrom Lukašenkom. Oznámila to dnes tlačová služba bieloruského prezidenta. Minsk je spojencom Moskvy v jej vojne proti Ukrajine, do bojov sa však priamo nezapája.