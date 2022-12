Na prvý turistický let okolo Mesiaca pôjde aj český umelec, vybrali ho z milióna záujemcov!

Na prvý turistický let okolo Mesiaca pôjde aj umelec Yemi A.D z Česka. Vo štvrtok to oznámili organizátori vesmírnej misie dearMoon. Bude jedným s ôsmich umelcov, ktorí budú sprevádzať japonského podnikateľa Jusaku Maezawu. Cesta v rakete spoločnosti SpaceX by sa mala uskutočniť budúci rok, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.