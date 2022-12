MIMORIADNY ONLINE Ukrajina sa prihlásila k zodpovednosti za útoky na územiach ovládaných Ruskom

KYJEV - Rusko napadlo vo februári Ukrajinu preto, lebo boli ignorované jeho obavy týkajúce sa tzv. minských dohovorov z rokov 2014 a 2015, ktoré Kyjev uzavrel so seperatistami podporovanými Moskvou. Vyhlásil to hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. Situáciu na Ukrajine sledujeme ONLINE.

06:10 Hovorca Bieleho domu pre národnú bezpečnosť John Kirby v nedeľu pripustil, že počas rokovaní o výmene väzňov medzi Ruskom a USA sa objavila aj požiadavka Moskvy na prepustenie Vadima Krasikova, bývalého plukovníka ruskej rozviedky, ktorý si v Nemecku odpykáva doživotný trest za vraždu.

Denník Washington Post (WP) s odvolaním sa na zdroje v americkej administratíve napísal, že pre Washington bolo najbolestivejším aspektom dohody to, že Moskva nepovolila, aby bol do výmeny zaradený aj Paul Whelan, veterán námornej pechoty, ktorý si v Rusku odpykáva trest odňatia slobody za údajnú špionáž. WP uviedol, že zástupcovia amerického ministerstva zahraničných vecí niekoľko mesiacov presadzovali výmenu ruského občana väzneného v USA Viktora Buta, známeho ruského obchodníka so zbraňami, za Whelana a za basketbalistku Brittney Grinerovú, odsúdenú v Rusku za prechovávanie a pašovanie drog.

Ukrajina sa prihlásila k zodpovednosti za útoky na územiach ovládaných Ruskom

Ukrajina sa v nedeľu prihlásila k zodpovednosti za sériu raketových útokov, ktoré sa odohrali počas tohto víkendu a ktorých terčom boli veliteľské stanovištia a sklady na Ruskom okupovaných územiach Ukrajiny.

Vo vyhlásení generálneho štábu ukrajinských ozbrojených síl, zverejnenom v nedeľu večer aj na sociálnej sieti Facebook, sa neuvádzajú špecifické ciele. Konštatuje sa v ňom, že za uplynulých 24 hodín ukrajinské letectvo uskutočnilo päť úderov na oblasti, kde je sústredený personál, zbrane a vojenská technika protivníka. Jednotky raketových vojsk a delostrelectva v rovnakom čase zasiahli sedem kontrolných stanovíšť, desať oblastí sústredenia vojenského personálu, jednu oblasť sústredenia delostrelectva a muničný sklad.

Agentúra DPA dodala, že Rusko hlásilo niekoľko ukrajinských delostreleckých útokov na ruskou armádou obsadené mesto Melitopol ležiace v Záporožskej oblasti na juhovýchode Ukrajiny. Ruská armáda dodala, že jej systémy protivzdušnej obrany boli aktivované nielen nad Melitopolom, ale aj nad prístavným mestom Simferopol na Krymskom polostrove.

Ukrajinské velenie vo svojej večernej zvodke informovalo, že ruská armáda aj v nedeľu pokračovala v útokoch na ukrajinské pozície, pričom do nich nasadila letectvo i delostrelectvo. Kyjev upozornil, že naďalej existuje hrozba, že Rusko s použitím rakiet a útočných bezpilotných lietadiel zaútočí na objekty energetického systému a kritickej infraštruktúry na celom území Ukrajiny.