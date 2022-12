MIMORIADNY ONLINE Putin upozorňuje, že hrozba jadrového útoku narastá! Varuje krajiny pred tvrdou odplatou

MOSKVA/KYJEV - Ruský prezident Vladimír Putin dnes pohrozil tvrdou odplatou, ak by nejaký štát zaútočil na Rusko jadrovými zbraňami. Na rokovaní euroázijskej ekonomickej rady podľa agentúry Reuters povedal, že by v takom prípade bol útočník zmazaný z povrchu zeme. Na jadrový útok však poslednú dobu upozorňuje práve Moskva.

06:40 Ruský prezident Vladimír Putin dnes pohrozil tvrdou odplatou, ak by nejaký štát zaútočil na Rusko jadrovými zbraňami. Na rokovaní euroázijskej ekonomickej rady podľa agentúry Reuters povedal, že by v takom prípade bol útočník zmazaný z povrchu zeme. Putin už tento týždeň povedal, že hrozba jadrového konfliktu narastá, hoci žiadna krajina zámer podniknúť útok proti Rusku s použitím jadrových prostriedkov nedeklarovala a o možnosti použitia jadrových zbraní hovorí v poslednej dobe v súvislosti s vojnou na Ukrajine predovšetkým práve Moskva.

06:30 Ruské raketové útoky od 1. septembra poškodili alebo zničili viac ako 390 vzdelávacích zariadení.

Putin je sklamaný z vyhlásení Merkelovej o Ukrajine

"Úprimne povedané, bolo to pre mňa absolútne nečakané. Je to sklamanie. Naozaj som neočakával, že niečo také budem počuť od bývalej nemeckej kancelárky," povedal Putin novinárom v kirgizskom hlavnom meste Biškek.Minský mierový plán pre východnú Ukrajinu, ktorá je od začiatku bojov v roku 2014 pod ruským vplyvom, stanovil pre strany konfliktu ďalekosiahle záväzky, ktoré sa však neuplatnili.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj neskôr vyhlásil, že dohody dosiahnuté za sprostredkovania Nemecka a Francúzska nebude plniť. V dôsledku toho Putin nariadil 24. februára vpád ruských síl na územie Ukrajiny."Vždy som predpokladal, že vedenie Nemeckej spolkovej republiky sa k nám bude správať úprimne," povedal Putin. Podľa zhodnotenia DPA však už vtedy bolo jasné, že Nemecko je na strane Ukrajiny a podporuje ju."Stále sa mi však zdá, že vedenie Nemecka sa vždy úprimne snažilo nájsť riešenie na základe zásad, na ktorých sme sa dohodli a ktoré boli dosiahnuté okrem iného v rámci minského procesu," poznamenal ruský prezident.

Galéria fotiek (3) Volodymyr Zelenskyj

Zdroj: SITA/AP Photo/Efrem Lukatsky

Merkelová v zmienenom rozhovore zverejnenom vo štvrtok doslovne uviedla: "Minské dohody z roku 2014 boli pokusom poskytnúť Ukrajine čas. Tento čas krajina využila aj na to, aby sa stala silnejšou - ako môžeme dnes vidieť."Podľa Merkelovej mohol Putin ľahko ovládnuť Ukrajinu už začiatkom roku 2015. "Veľmi pochybujem, že by štáty NATO vtedy mohli urobiť toľko, koľko robia teraz, aby pomohli Ukrajine," skonštatovala nemecká exkancelárka.Merkelová, ktorá daný post zastávala v rokoch 2005-2021, však svoju podporu pre výstavbu nemecko-ruského plynovodu Nord Stream 2 neľutuje. Zákaz tohto projektu by totiž podľa jej slov "nebezpečne zhoršil" vzťahy Nemecka s Ruskom.

Bielorusko povolilo vývoz obilia z Ukrajiny cez svoje územie

Bielorusko umožní cez svoje územie transport ukrajinského obilia určeného na export tak, aby mohlo byť vyvážané do sveta z litovských prístavov. Minsk si pritom nekladie žiadne predbežné podmienky. Oznámil to v piatok v New Yorku generálny tajomník OSN António Guterres po stretnutí s námestníkom bieloruského ministra zahraničných vecí Juryjom Ambrazevičom. Informovala o tom agentúraDPA.

Ambrazevič zároveň zopakoval prosbu svojej vlády, aby Bielorusko mohlo vyvážať hnojivá, na ktoré sa teraz vzťahujú sankcie, povedal vo vyhlásení hovorca OSN Stéphane Dujarric. Ukrajina momentálne vyváža svoje obilie z čiernomorských prístavov na základe dohody o vývoze obilia a hnojív, ktorú v júli pomohli s Ukrajinou a Ruskom vyjednať OSN a Turecko. Bielorusko je blízkym spojencom ruského prezidenta Vladimira Putina, ktorého podporuje aj v pokračujúcej vojenskej agresii na Ukrajine, okrem iného aj dodávkami zbraní.

Galéria fotiek (3) Vladimir Putin

Zdroj: SITA/Mikhail Metzel, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

Ruskí vojaci vo februári zaútočili proti Ukrajine aj z bieloruského územia. Moskva aj Minsk čelia v tejto súvislosti rozsiahlym západným sankciám. Minsk sa do konfliktu zatiaľ priamo nezapojil, ani nevyslal na Ukrajinu svojich vojakov, ale opakovane sa objavujú obavy, že by tak pod tlakom Kremľa mohol urobiť.