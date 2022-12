Zastrelili youtubera, ktorý kritizoval čečenského vodcu Kadyrova

ŠTOKHOLM/GROZNYJ - Vo Švédsku zastrelili youtubera a blogera Tumsa Abdurachmanova, ktorý bol otvoreným kritikom čečenského vodcu Ramzana Kadyrova a jeho vlády. Abdurachmanov v roku 2015 ušiel z Ruska a požiadal o azyl vo Švédsku. V pondelok to uviedla rozhlasová stanica Rádio Sloboda (RFE/RL).

Abdurachmanovovi kolegovia pre RFE/RL povedali, že bloger bol zastrelený v noci z 1. na 2. decembra. Švédski predstavitelia sa k incidentu nevyjadrili. Vraždu Abdurachmanova potvrdil aj čečenský opozičný kanál 1ADAT na platforme Telegram, podľa ktorého je brat youtubera v súčasnosti pod ochranou švédskych orgánov. Rádio Sloboda dodáva, že čečenským opozičným skupinám sa nepodarilo s Abdurachmanovom skontaktovať a švédski predstavitelia v piatok uviedli, že nemajú žiadne informácie o jeho aktuálnom pobyte.

Aktívny bol naposledy 30. novembra

Youtuberov kanál na Telegrame bol naposledy aktívny 30. novembra, pričom Abdurachmanov údajne vždy upozornil, ak sa nechystal byť na platforme aktívny, no tentokrát to neurobil. Vlani v januári boli za pokus o vraždu Abdurachmanova vo Švédsku odsúdení na niekoľkoročné väzenie dvaja Čečenci. Jeden z odsúdených Ruslan Mamajev vypovedal, že konal na príkaz čečenských predstaviteľov, ktorí mu za to sľúbili 50.000 eur. Ramzan Kadyrov, ktorý je spojencom ruského prezidenta Vladimira Putina, sa v Čečensku dostal k moci v roku 2007. Ruské a medzinárodné ľudskoprávne organizácie ho pravidelne obviňujú, že jeho režim umožňuje závažné porušovanie ľudských práv, či už vo forme mučenia, únosov, zabíjania alebo záťahov proti LGBTI komunite.