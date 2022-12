MIMORIADNY ONLINE Musíme urobiť všetko, čo je v našich silách, aby sme prežili túto zimu, tvrdí Zelenskyj

KYJEV - S ohľadom na súčasné chladné počasie vyzval ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj obyvateľstvo na vytrvalosť a odolnosť. "Nepriateľ dúfa, že využije zimu proti nám — zima a útrapy sa stali súčasťou jeho teroru," uviedol v nedeľu večer vo svojom každodennom videoposolstve, informuje agentúra DPA. "Musíme urobiť všetko, aby sme túto zimu prežili, bez ohľadu na to, aká bude krutá," dodal.

6:02 Generálna prokuratúra eviduje vyše 51 000 ruských vojnových zločinov, zločinov agresie. Ukrajinská generálna prokuratúra informovala 4. decembra, že ruská armáda spáchala na Ukrajine od začiatku vojny 51 161 vojnových zločinov a zločinov agresie.

6:01 Litva posiela delostrelecké náboje na Ukrajinu. Litovský minister obrany Arvydas Anusauskas oznámil novú dodávku 155 mm delostreleckých granátov z Litvy.

6:00 Výbuchy hlásené v Kryvyj Roh. Oleksandr Vilkul, šéf vojenskej správy Kryvyi Roh, oznámil, že v noci na 5. decembra boli v meste počuť silné výbuchy. Vilkul neposkytol žiadne ďalšie podrobnosti.

Sexuálne násilie zo strany ruských vojakov výrazne vzrástlo

Ukrajinský generálny prokurátor Andrij Kostin odsúdil "dramatický nárast" sexuálneho násilia zo strany ruských vojakov. Týka sa všetkých pohlaví a vekových skupín, detí aj starých ľudí, povedal Kostin v rozhovore pre denníky nemeckej mediálnej skupiny Funke a francúzske noviny Ouest-France, informuje agentúra DPA. Ruskí vojaci podľa neho používajú sexuálne násilie cielene ako "spôsob vedenia vojny na poníženie Ukrajincov". Zatiaľ čo pred štyrmi mesiacmi bolo zaregistrovaných len 40 prípadov sexuálneho násilia, teraz je to viac ako 110 prípadov a trend je výrazne rastúci.

K tomu treba prirátať vysoký počet neohlásených prípadov. "V mnohých prípadoch sú ľudia znásilnení, mučení a potom zabití ruskými vojakmi. Znásilnenia sa často dejú pred príbuznými a deťmi," tvrdí Kostin. Postihnuté sú najmä okupované oblasti. Podľa Kostina ruskí velitelia často znásilnenia nariaďovali alebo ich aspoň podporovali. DPA poznamenala, že informácie poskytnuté generálnym prokurátorom nebolo možné overiť z nezávislých zdrojov. Kostin ďalej uviedol, že od začiatku ruskej invázie bolo na Ukrajine zabitých takmer 8500 civilistov vrátane 440 detí. Zranenia utrpelo viac ako 11.000 civilistov. Generálna prokuratúra doteraz zaznamenala 50.197 prípadov vojnových zločinov.

Musíme urobiť všetko, čo je v našich silách, aby sme prežili túto zimu, tvrdí Zelenskyj

Vydržať túto zimu znamená podľa Zelenského vydržať všetko. Rusko má výhodu v podobe rakiet a delostrelectva. "My však máme niečo, čo okupant nemá a nebude mať. Chránime si svoj domov, a to nám dáva najväčšiu možnú motiváciu," zdôraznil ukrajinský prezident. Ukrajinský ľud bojuje za slobodu a bráni pravdu. "Aby sme prežili zimu, musíme byť odolnejší a jednotnejší ako kedykoľvek predtým," povedal. "Stojí za to vnímať túto zimu nie ako skúšku, ale ako čas, ktorý nás približuje k víťazstvu. Každý z týchto 90 zimných dní," konštatoval Zelenskyj.