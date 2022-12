MIMORIADNY ONLINE Kyjev tvrdí, že Rusi sa sťahujú z niektorých pozícií v Záporožskej oblasti

KYJEV - Ukrajinská armáda vo svojej najnovšej správe tvrdí, že ruskí vojaci sa sťahujú z niektorých svojich pozícií v Záporožskej oblasti na juhu Ukrajiny. Rusi sa tiež údajne pripravujú na evakuáciu "zamestnancov okupačných samospráv" niektorých obcí v tejto oblasti. Uvádza sa to v štvrtkovej správe generálneho štábu ukrajinskej armády, z ktorej citujú spravodajská stanica CNN a denník The Guardian.

6:22 Rusko plánovalo obsadiť Ukrajinu do desiatich dní od začiatku invázie z 24. februára a ukrajinské územie chcelo následne anektovať do augusta tohto roku. Vyplýva to zo zaistených ruských dokumentov, ktoré zrejme podpísal šéf Kremľa Vladimir Putin, a ich detaily zverejnil britský bezpečnostný inštitút RUSI. TASR informuje na základe štvrtkovej správy stanice Sky News.

6:21 Od začiatku ruskej ofenzívy bolo zabitých od 10.000 do 13.000 ukrajinských vojakov. Pre stanicu Channel 24 to vo štvrtok povedal poradca ukrajinského prezidenta Mychajlo Podoľak, ktorý sa odvolával na údaje generálneho štábu ukrajinskej armády. TASR správu prevzala z agentúry AFP.

6:15 Tri diplomatické misie Ukrajiny dostali výhražné listové zásielky, ktoré boli nasiaknuté červenou tekutinou. Oznámil to ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba s tým, že tieto incidenty sú súčasťou úsilia zastrašiť ukrajinských diplomatov. TASR informuje na základe štvrtkovej správy stanice Sky News, ktorá sa odvoláva na agentúru Interfax.

6:14 Rusko vo štvrtok uviedlo do platnosti novú verziu zákona o zahraničných agentoch. Rozširuje v nej právomoci kompetentných úradov, ktoré teraz môžu za takéhoto agenta označiť kohokoľvek, kto podľa ich názoru "koná pod vplyvom zo zahraničia". TASR správu prevzala z agentúry AP.

6:06 Ukrajina podnikne kroky, aby zaviedla obmedzenia voči náboženským organizáciám v krajine, ktoré sú prepojené s Ruskom. Vo svojom videopríhovore to vo štvrtok večer povedal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. TASR správu prevzala z agentúry AFP.

6:05 Ukrajinskí vojaci si odteraz budú môcť napriek stále platnému stannému právu vziať platené voľno. Vyplýva to z nového zákona, schváleného vo štvrtok, informuje denník The Guardian odvolávajúc sa na správy ukrajinských médií. Každý ukrajinský vojak má v súlade s prijatou legislatívou nárok na desať dní plateného voľna ročne.

Ruské sily podľa správy opustili obce Mychajlivka, Polohy a Inženerne ležiace južne od mesta Záporožie. Ukrajinský generálny štáb tiež uvádza, že v obci Burčak vykonávajú okupačné úrady sčítanie obyvateľstva, a to za účelom tzv. dobrovoľnej evakuácie.

Ukrajinci zjavne v oblasti používajú rovnakú taktiku, ako pri znovuzískavaní Chersonu, a síce útočia na mosty, ruské zásobovacie trasy ako aj pozície ruských vojakov za frontovou líniou, približuje CNN. Generálny štáb ukrajinskej armády ešte dodal, že pri útokoch na niekoľko miest bolo v posledných dňoch zranených viac ako 230 ruských vojakov a zničená ich munícia a ďalšie vojenské vybavenie.

Je priskoro rozhodnúť, či vyhovieť Varšave a Patrioty dať Ukrajine, Stoltenberg

Generálny tajomník Severoatlantickej aliancie Jens Stoltenberg vo štvrtok povedal, že je ešte "príliš skoro" na finálne rozhodnutie ohľadom poľskej žiadosti, aby boli systémy protivzdušnej obrany Patriot, ktoré Berlín ponúkol Varšave, doručené radšej Ukrajine. Informuje o tom stanica CNN.

"Je dôležité rozlišovať medzi diskusiou o troch Patriotoch, ktoré Nemecko ponúklo na ochranu poľského vzdušného priestoru a otázkou väčšej protivzdušnej obrany Ukrajiny," povedal Stoltenberg na tlačovej konferencii s nemeckým kancelárom Olafom Scholzom v Berlíne. "Všetci sa zhodneme na naliehavej potrebe pomôcť Ukrajine, a to aj so systémami protivzdušnej obrany," uviedol ďalej šéf NATO a dodal, že zabezpečenie dobrého fungovania už dodaných systémov je rovnako dôležité ako poskytnutie nových. Treba do nich dodávať muníciu, náhradné diely a vykonávať ich údržbu, dodal.

Scholz na bezpečnostnej konferencii v Berlíne zase uviedol, že nemecká ponuka poslať Poľsku systémy Patriot stále platí. "Naša ponuka Poľsku sa nezmenila. Sme pripravení posilniť bezpečnosť Poľska tým, že tam umiestnime Patrioty," povedal.

Nemecko minulý týždeň ponúklo Poľsku systém protivzdušnej obrany Patriot po tom, čo na poľské územie blízko hraníc s Ukrajinou dopadla raketa ukrajinskej protivzdušnej obrany, ktorá usmrtila dvoch ľudí. Poľsko na ponuku reagovalo vyhlásením, že systém by mal byť radšej dodaný Ukrajine. Nemecká ministerka obrany Christine Lambrechtová nedávno oznámila, že Nemecko tento systém Ukrajine nemôže dodať.

Ako poukázala, systémy Patriot sú súčasťou integrovanej protivzdušnej obrany NATO a môžu tak byť rozmiestnené iba na území NATO. Ich rozmiestnenie mimo územia NATO by si vyžadovalo rozhovory členských krajín Aliancie. Agentúra DPA uvádza, členské krajiny NATO nejavia prílišnú ochotu voči takémuto kroku, keďže sa obávajú, že by ho Rusko mohlo vnímať ako eskaláciu napätia. Ako však zmienil Stoltenberg, v rámci NATO sa o poskytnutí Patriotov Ukrajine uvažuje. Šéf Aliancie však zdôraznil, že táto otázka by nemala zatieniť potrebu celkového posilnenia obrany Ukrajiny, vrátane údržby, munície či náhradných dielov do už dodaných obranných systémov.