MIMORIADNY ONLINE Prvý zimný deň na Ukrajine: Prezident Zelenskyj priznal desivú bilanciu!

KYJEV - Zambijský študent, ktorý si v Rusku odpykával väzenský trest a nedávno vyšlo najavo, že zahynul v bojoch na Ukrajine, bol údajne zamestnancom ruskej súkromnej polovojenskej organizácie známej ako Vagnerova skupina. Tvrdí to jej šéf, ruský podnikateľ Jevgenij Prigožin.

Vojna na Ukrajine - deň č. 279

10:00 Takmer šesť miliónov ľudí na Ukrajine nemá v prvý zimný deň zabezpečené dodávky elektrickej energie. Oznámil to v noci na štvrtok ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

Ані зимовий холод, ані темрява, ані будь-які інші прояви терору не допоможуть агресору підкорити українців. Настане час... Posted by Володимир Зеленський on Thursday, December 1, 2022

V priebehu stredy okrem toho pri požiaroch zomrelo na Ukrajine deväť ľudí. Príčinou požiarov je porušenie bezpečnostných pravidiel v snahe zohriať svoje domovy, oznámila ukrajinská štátna záchranná služba. "Len za uplynulý deň vypuklo na Ukrajine 131 požiarov z toho 106 v obytných štvrtiach. Deväť ľudí zomrelo a osem utrpelo zranenia," uviedla záchranná služba.

9:20 Washington uvažuje nad výrazným rozšírením výcviku, ktorý ukrajinským vojakom poskytuje americká armáda. Výcvik by mesačne mohlo absolvovať až 2500 ukrajinských vojakov na vojenskej základni USA v Nemecku, dodali zdroje.Američania by tak nielen pomohli pri výcviku väčšieho množstva Ukrajincov, ale ich výcvik by bol omnoho všestrannejší. V súčasnosti sú ukrajinskí vojaci cvičení väčšinou v malých skupinách pre konkrétne zbraňové systémy.