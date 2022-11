MIMORIADNY ONLINE Rusi údajne zakázali vstup do jadrovej elektrárne technikom, ktorí s nimi nepodpísali zmluvy

KYJEV - Ukrajinská armáda v pondelok uviedla, že Moskva zakázala vstup do Záporožskej jadrovej elektrárne (ZAES) ukrajinským technikom, ktorí odmietli podpísať zmluvy s ruským štátnym energetickým gigantom Rosatom. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.

8:25 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj koncom minulého týždňa varoval, že ruské sily pripravujú ďalšie útoky. Hovorkyňa ukrajinského južného veliteľstva Natalija Humenjuková v súvislosti s tým uviedla, že v pondelok začala službu v Čiernom mori ďalšia ruská loď schopná odpaľovať rakety. Podľa Humenjukovej to svedčí o prípravách na novú vlnu masívnych raketových úderov v priebehu nadchádzajúceho týždňa. K podobnému záveru dospeli podľa ISW aj niektorí ruskí vojenskí blogeri.

7:27 Rusko kvôli malým zásobám striel zrejme nebude schopné vystupňovať vzdušné útoky na ukrajinskú infraštruktúru, uviedol vo svojom pravidelnom hodnotení situácie na ukrajinskom bojisku americký Inštitút pre štúdium vojny (ISW). Novú vlnu úderov ale podľa neho Moskva zrejme chystá už na budúce dni.

6:28 Kanadská ministerka zahraničných vecí Mélanie Jolyová v pondelok nariadila predstaviteľom svojho úradu predvolať ruského veľvyslanca v Ottave Olega Stepanova v súvislosti s "nenávistnými" príspevkami na sociálnej sieti Twitter proti komunite LGBTQ. Jeden z tvítov bol namierený proti kanadskej ministerke športu Pascale St-Ongeovej, ktorá sa otvorene hlási k lesbickej orientácii, informuje agentúra AFP.

6:15 Česká Národná centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ) sa zaoberá prípadom plachty s českou a ukrajinskou vlajkou spolu s portrétom ruského prezidenta Vladimira Putina vo vaku na mŕtvoly. Plachta bola koncom októbra vyvesená na budove českého ministerstva vnútra v Prahe, informuje v pondelok TASR na základe správy spravodajského webu Novinky.cz.

6:07 Ukrajina potrebuje transformátory a vylepšenú protivzdušnú obranu, aby mohla odvracať ruské nálety na svoju energetickú infraštruktúru, povedal v pondelok ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba v Kyjeve na schôdzke so siedmimi šéfmi diplomacie severských a pobaltských krajín. TASR informuje na základe správy agentúry Reuters

Museli sme sa deliť o jedlo i spacie vaky, tvrdí demobilizovaný študent

Študent, ktorého prepustili z radov proruských jednotiek na Ukrajine, tvrdí, že k dispozícii mal pušku zo sovietskej éry a po prvom vyslaní na front sa musel deliť o potraviny a spací vak, informuje TASR s odvolaním sa na pondelkovú správu agentúry Reuters.

"Keď boli ťažké časy, mali sme určitý počet ľudí a pre každého nebolo dosť spacích vakov; mohli ste sa zakryť len pršiplášťom. Dokázali sme dostať dvoch alebo troch ľudí do jedného spacieho vaku, aby sme sa zohriali," povedal Vladimir, ktorý podľa Reuters vyzeral byť mladší než 20 rokov. "Najprv sme nemali dosť jedla. Potom bolo so zásobami všetko v poriadku, boli postačujúce, ale najprv sme si ho museli medzi sebou deliť. Pomáhať si navzájom, to bola jediná cesta," uviedol ďalej reportérom.

Ako mnohí iní predtým, aj spomínaný študent uviedol, že mu ako zbraň dali opakovaciu pušku zo sovietskej éry typu Mosin, navrhnutú ešte v cárskom Rusku koncom 19. storočia a zmodernizovanú v 30. rokoch. Správy o mladých mužoch, ktorí sú vysielaní do bojov na Ukrajine s nevhodným vybavením a oblečením, vyvolali u ruskej verejnosti hlboké znepokojenie, konštatuje Reuters. Ruského prezidenta Vladimira Putina to prinútilo nariadiť lepšiu koordináciu medzi vládou, oblasťami a priemyslom, aby sa vyhovelo potrebám armády.

Putin nariadil "čiastočnú mobilizáciu" v Rusku v septembri, proruské úrady v ukrajinskom regióne Donbas však začali s povolávaním mužov v bojaschopnom veku už oveľa skôr. Vladimir podľa Reuters tvrdí, že bol do jednotiek odštiepeneckej Doneckej ľudovej republiky (DĽR) povolaný už 23. februára, teda deň predtým, než Putin poslal svojich vojakov na Ukrajinu.

Vladimira demobilizovali v pondelok spolu s desiatkami ďalších mladých mužov počas ceremónie v meste Starobeševe v Doneckej oblasti v súlade s nedávnym nariadením Putina, že študenti by mali ukončiť vojenskú službu a vrátiť sa k štúdiu.

Rusi údajne zakázali vstup do ZAES zamestnancom, ktorí s nimi nepodpísali zmluvy

ZAES je najväčšou jadrovou elektrárňou v Európe. Rusi ju obsadili už v marci, napriek tomu ju však naďalej prevádzkovali ukrajinskí technici. "Podľa dostupných informácií zakázali okupanti od dnešného dňa vstup na územie záporožskej elektrárne... zamestnancom, ktorí odmietli podpísať zmluvu s Rosatomom," uviedol ukrajinský generálny štáb vo svojej pravidelnej zvodke. Rusko sa k informácii dosiaľ nevyjadrilo.

ZAES bola od marcového obsadenia Rusmi opakovane vystavená ostreľovaniu, ktoré na nej zatiaľ zanechalo len menšie škody. Z ostreľovania, ktoré vyvolalo obavy z jadrovej katastrofy, sa už celé mesiace navzájom obviňujú Kyjev a Moskva. Šéf ukrajinského štátneho energetického podniku Enerhoatom Petro Kotin v nedeľu naznačil, že by sa Rusi mohli pripravovať na opustenie tejto elektrárne. Moskva v pondelok tieto správy poprela.