Aljaška je splneným snom: Zima je však nekonečná a problémom je aj kriminalita

Galéria fotiek (1) 7 vecí, ktoré by ste mali zažiť na Aljaške

Zdroj: thinkstock

Aljaška je vysnívanou destináciou všetkých dobrodruhov. Nič na svete však nie je také zaliate slnkom, ako sa niekedy na prvý pohľad zdá. Platí to aj o živote na Aljaške, o ktorom sa dá povedať, že je do istej miery krásny, ale aj náročný a mnohokrát dokonca veľmi nebezpečný. Preto pre vás máme niekoľko rád, ktoré je potrebné mať na zreteli, kým sa do tohto krajinského raja nachádzajúceho sa na západnom pobreží Spojených štátov amerických vydáte.