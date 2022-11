Zosuv na ostrove v Taliansku si vyžiadal život dieťaťa: Nezvestných je desať ľudí

Príslušné úrady v Neapole uviedli, že ide o dievča vo veku päť až šesť rokov. Zosuv pôdy, ktorý Ischiu po silnom daždi postihol ešte v sobotu, si tak vyžiadal najmenej dve obete. V sobotu záchranári objavili aj telo ženy. Nezvestných je naďalej desať ľudí. Úrady informovali o štyroch zranených osobách, pričom stav jednej z nich je vážny. Upravili tak pôvodný počet zo soboty večera, kedy informovali o 13 zranených.

Galéria fotiek (2) Masívny zosuv pôdy zanechal po sebe množstvo škôd

Zdroj: SITA/Alessandro Garofalo/LaPresse via AP

Vyhlásia aj núdzový stav

Na záchranných prácach sa podieľalo približne 150 hasičov a 220 policajtov. Do bezpečia evakuovali 167 miestnych obyvateľov, ktorých previezli do hotela. Neapolská prefektúra na nedeľu zvolala krízové zasadanie a vláda v Ríme taktiež avizovala stretnutie ministrov, ktorí podľa všetkého vyhlásia v regióne Neapol núdzový stav, aby sa mohli uvoľniť prostriedky zo štátnych fondov, píše DPA. Oblasť je náchylná na zosuvy a v nedeľu sa objavili tvrdenia, podľa ktorých sa v uplynulom období urobilo príliš málo pre to, aby sa takýmto udalostiam predišlo.