Zosuv na ostrove v Taliansku si vyžiadal už štyri obete: Vláda vyhlásila stav núdze

Príslušné úrady v Neapole uviedli, že ide prvou obeťou je dievča vo veku päť až šesť rokov. Zosuv pôdy, ktorý Ischiu po silnom daždi postihol ešte v sobotu, si tak vyžiadal najmenej dve obete. V sobotu záchranári objavili aj telo ženy. Nezvestných je naďalej desať ľudí. Úrady informovali o štyroch zranených osobách, pričom stav jednej z nich je vážny. Upravili tak pôvodný počet zo soboty večera, kedy informovali o 13 zranených.

Galéria fotiek (3) Masívny zosuv pôdy zanechal po sebe množstvo škôd

Zdroj: SITA/Alessandro Garofalo/LaPresse via AP

Vyhlásia aj núdzový stav

Na záchranných prácach sa podieľalo približne 150 hasičov a 220 policajtov. Do bezpečia evakuovali 167 miestnych obyvateľov, ktorých previezli do hotela. Neapolská prefektúra na nedeľu zvolala krízové zasadanie a vláda v Ríme taktiež avizovala stretnutie ministrov, ktorí podľa všetkého vyhlásia v regióne Neapol núdzový stav, aby sa mohli uvoľniť prostriedky zo štátnych fondov, píše DPA. Oblasť je náchylná na zosuvy a v nedeľu sa objavili tvrdenia, podľa ktorých sa v uplynulom období urobilo príliš málo pre to, aby sa takýmto udalostiam predišlo.

Počet obetí sa zvyšuje

Najmenej štyri obete na životoch si vyžiadal zosuv pôdy, ktorý v sobotu po silnom daždi postihol taliansky ostrov Ischia. Informujú o tom talianske televízie televíziu Sky TG24 a RAI. Talianska vláda vyhlásila na ostrove jednoročný núdzový stav. Záchranári naďalej pátrajú po nezvestných osobách, tých by malo byť podľa agentúry DPA ešte deväť.

Galéria fotiek (3) Ostrov Ischia je náchylný na zosuvy pôdy

Zdroj: SITA/Alessandro Garofalo/LaPresse via AP

Záchranári aj naďalej pátrajú po preživších aj obetiach

Vláda vyhlásila núdzový stav na mimoriadnom zasadnutí, na ktorom odsúhlasila pre postihnutý región aj finančnú pomoc vo výške dva milióny eur, informoval minister civilnej ochrany Nello Musumeci. Ostrov Ischia s vyše 60 000 obyvateľmi zasiahla v sobotu v skorých ranných hodinách silná búrka. Vyvolala zosuv pôdy, ktorý obzvlášť silne postihol mestá Casamicciola Terme a Lacco Ameno na severe ostrova, kde napáchal veľké škody. Poškodil tam domy aj celé ulice a viaceré auta zmietol do mora. Záchranári aj naďalej pátrajú po preživších aj obetiach. Potápači v snahe objaviť telá kontrolovali aj autá, ktoré zmietlo do mora. Do záchranných a pátracích prác je zapojených zhruba 150 hasičov a 220 policajtov.

Ostrov je náchylný na zosuvy pôdy

Neapolská prefektúra v nedeľu informovala o celkovo štyroch zranených osobách, z ktorých jedna osoba je vo vážnom stave. Upravila tak v sobotu hlásený údaj, ktorý hovoril o 13 zranených. Prefektúra tiež informovala, že z oblasti evakuovala 167 ľudí, ktorých dočasne ubytovali v hoteli. Medzi dosiaľ potvrdenými obeťami sú dve ženy, jedna 31-ročná a druhá staršia a tiež dievča vo veku päť až šesť rokov. O štvrtej obeti sa zatiaľ vie len to, že ju našli na rovnakej ulici ako telo zmieneného dievčaťa, uvádza televízia RAI. Ostrov je náchylný na zosuvy pôdy. Úrady tak už teraz čelia aj kritike, že v ostatnom čase spravili príliš málo na to, aby takýmto udalostiam predišli.