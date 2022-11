MIMORIADNY ONLINE Pri ruskom ostreľovaní Chersonu zahynuli najmenej štyria ľudia

Naživo z Ukrajiny

Zelenskyj v BR OSN: Ruské útoky na energetickú sieť sú zločinom proti ľudskosti

20:45 Ukrajina a Rusko si po vyjednávaniach odovzdali po 50 zajatých vojakov. Výmenu vo štvrtok potvrdili predstavitelia oboch znepriatelených strán. TASR prevzala informácie z portálu britskej televízie Sky News. Ruské ministerstvo obrany uviedlo, že Ukrajina prepustila 50 ruských vojakov, ktorí boli v zajatí. Výmenu potvrdil aj vedúci kancelárie ukrajinského prezidenta Andrij Jermak na sociálnej sieti Telegram, kde napísal, že Ukrajina dostala naspäť 48 vojakov a dvoch dôstojníkov.

19:21 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo štvrtok vyzval na prehodnotenie členstva Ruska v Organizácii pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) vzhľadom na pokračujúcu ruskú inváziu na Ukrajinu. Uviedol to prostredníctvom videoodkazu na zasadnutí Parlamentného zhromaždenia OBSE vo Varšave. TASR prevzala správu z agentúry AFP.

18:35 Berlín vo štvrtok objasnil, že systémy protivzdušnej obrany Patriot, ktoré ponúkol Poľsku, sú určené na obranu územia Severoatlantickej aliancie. Odmietol tak požiadavky Varšavy, aby Nemecko tieto systémy poslalo Ukrajine.

18:31 Bieloruský prezident Alexandr Lukašenko vyzval vo štvrtok Ukrajinu, aby prestala bojovať, inak ju čaká "skaza". Informoval o tom portál britskej stanice Sky News. Lukašenko apeloval na Ukrajinu, aby sa prestala brániť proti Rusku, a dodal, že "všetko je teraz v rukách Ukrajiny". Takto mimoriadne sporne sa vyjadril pred novinármi. Podľa neho všetko závisí od Ukrajiny, "ak nechce, aby zomrel obrovský počet ľudí".

16:48 Bývalému britskému premiérovi Borisovi Johnsonovi udelili titul čestný občan ukrajinského hlavného mesta Kyjev. Vo štvrtok o tom informoval portál britskej televízie Sky News.

16:25 Ruský prezident Vladimír Putin udelil vysoké štátne vyznamenanie jednému z vojnových spravodajcov Semjonovi Pegovovi. Ten je súčasne zakladateľom kontroverzného vojnového blogu WarGonzo, ktorý podporuje vojnu Ruska proti Ukrajine a ktorý sledujú státisíce Rusov. Žurnalistu minulý mesiac zranili črepiny protipechotnej míny na východe Ukrajiny. Kritici vyčítajú Pegovovi šírenie dezinformácií.

16:22 Ministri zahraničných vecí krajín skupiny G7 budú počas zasadnutia v Bukurešti diskutovať o ďalšej pomoci pre Ukrajinu pri zabezpečovaní dodávok energií. Vo štvrtok to uviedla šéfka nemeckého rezortu diplomacie Annalena Baerbocková, informuje TASR na základe správy agentúry Reuters.

15:54 Ukrajina a Rusko si dnes vymenili po 50 vojnových zajatcoch. Vyplýva to z vyjadrenia šéfa ukrajinskej prezidentskej kancelárie Andrija Jermaka, vodcu separatistov z ukrajinskej Doneckej oblasti Denisa Pušilina a ruského ministerstva obrany. Je to druhá výmena zajatcov v posledných dvoch dňoch. O deň skôr prišli správy o výmene 35 ukrajinských vojakov a jedného civilistu za 35 ruských vojakov.

14:26 Európska únia intenzívne pracuje na deviatom balíku sankcií voči Moskve za ruskú agresiu voči Ukrajine. Počas návštevy Fínska to vo štvrtok uviedla predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová, informuje TASR na základe správy agentúry Reuters.

14:17 Maďarská vláda rozhodla, že svoj podiel 187 miliónov eur z pomoci Európskej únie Ukrajine, ktorú Brusel rieši úverom v celkovej výške 18 miliárd eur, poskytne Maďarsko priamo Ukrajine bez čerpania úveru, a to z vlastných rozpočtových zdrojov. Uviedol to vo štvrtok na Facebooku politický riaditeľ úradu premiéra Balázs Orbán, informuje spravodajca TASR v Budapešti.

14:09 Európsky parlament (EP) vo štvrtok schválil rozhodnutie neakceptovať pasy a iné cestovné doklady vydávané Ruskou federáciou v nelegálne okupovaných regiónoch Ukrajiny a Gruzínska. Informuje o tom spravodajca TASR.

14:03 Poslanci Európskeho parlamentu (EP) schválili vo štvrtok Ukrajine pôžičku 18 miliárd eur ako reakciu na ruskú agresiu. Informuje o tom spravodajca TASR. Podľa tlačovej správy europarlamentu suma 18 miliárd eur pokryje v roku 2023 približne polovicu z odhadovaných nákladov Ukrajiny, ktoré mesačne činia tri až štyri miliardy eur. Peniaze sa podľa návrhu Európskej komisie použijú na podporu základných verejných služieb – na prevádzkovanie nemocníc a škôl, na poskytovanie bývania pre premiestnených ľudí, na makroekonomickú stabilitu a na obnovu kritickej infraštruktúry, ktorú zničili ruské vojnové aktivity.

13:35 Rusko vo štvrtok poprelo, že útokmi zámerne cielilo na ukrajinské hlavné mesto Kyjev. Zo spôsobenia škôd na kritickej energetickej infraštruktúre v ukrajinskej metropole obvinilo "zahraničné a ukrajinské" rakety protivzdušnej obrany.

"Na ciele v Kyjeve nebol podniknutý ani jediný útok," uviedlo ruské ministerstvo obrany. Všetky škody sú podľa ministerstva "výsledkom dopadu rakiet zo zahraničných a ukrajinských systémov protivzdušnej obrany, umiestnených v obytných oblastiach ukrajinského hlavného mesta".

13:20 Rusko vydalo obyvateľom štyroch ukrajinských oblastí, ktoré boli v októbri anektované po predchádzajúcich "referendách", viac ako 80.000 cestovných pasov. Vo štvrtok o tom informovalo ruské ministerstvo vnútra. "Od pripojenia štyroch (ukrajinských) regiónov k Ruskej federácii a v súlade s platnou legislatívou získalo viac ako 80.000 ľudí ruské pasy," uviedla Valentina Kazakovová, ktorá má na ruskom ministerstve vnútra na starosti problematiku migrácie.

12:45 Ruská tajná služba FSB uviedla, že prekazila pokus Ukrajiny o sabotáž "na plynovode South Stream", ktorý podľa jej oznámenia privádza ruský plyn do Turecka a Európy. Informovala o tom dnes agentúra Interfax. Tvrdenie nebolo možné overiť z nezávislých zdrojov, ukrajinskí predstavitelia sa k záležitosti nevyjadrili.

12:00 Kyjev môže ukončiť utrpenie ukrajinských civilistov tým, že splní požiadavky Moskvy, vyhlásil podľa agentúr hovorca ruského prezidenta Dmitrij Peskov. Zástupca Kremľa sa tak vyjadril len deň po tom, ako ruské rakety, strely a drony opäť masívne ničili energetickú infraštruktúru Ukrajiny a pripravili milióny Ukrajincov o svetlo, teplo i vodu.

"Vedenie Ukrajiny má všetky možnosti vrátiť situáciu do normálu, má všetky možnosti urovnať situáciu tým spôsobom, že splní požiadavky ruskej strany, a ukončí tak všetky možné utrpenie civilného obyvateľstva," vyhlásil Peskov.

11:45 Všetky tri jadrové elektrárne na Ukrajine, ktoré stále ovláda Kyjev, sú po stredajších ruských útokoch opäť pripojené k elektrickej rozvodnej sieti, uviedlo vo štvrtok ukrajinské ministerstvo pre energetiku.

The first minutes after a missile hit a residential building in #Kyiv.

11:00 Zástupcovia Ruska a Ukrajiny sa minulý týždeň zišli v Spojených arabských emirátoch, aby prerokovali možnosť výmeny zajatcov, ktorá by bola spojená s obnovením vývozu ruského čpavku do Ázie a Afriky cez ukrajinské potrubie. Píše to dnes agentúra Reuters s odvolaním sa na tri nemenované zdroje oboznámené s rokovaním. Dodáva, že sa jej nepodarilo zistiť, aký pokrok bol pri rokovaní v SAE dosiahnutý.

10:30 Ruské sily presunuli značnú časť svojich výsadkových jednotiek na východ Ukrajiny. Nasadené by mohli byť v okolí miest Svatove a Kreminna v Luhanskej oblasti, či do bojov pri meste Bachmut, uviedlo vo štvrtok britské ministerstvo obrany s odvolaním sa na najnovšie poznatky britských tajných služieb.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 24 November 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/NRpAaP79OE



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦

9:00 Po stredajšej vlne útokov na Ukrajinu je bez dodávok elektriny ešte stále 70 percent územia Kyjeva, uviedol vo štvrtok tamojší primátor Vitalij Kličko. Ako informovala britská stanica BBC, dodávky vody v Kyjeve boli zatiaľ obnovené len na ľavom brehu rieky Dneper. Situácia na pravom brehu by sa mala vrátiť do normálu v priebehu dopoludnia.

8:15 Administratíva amerického prezidenta Joea Bidena sa domnieva, že Rusko by mohlo na Ukrajine použiť chemické zbrane predtým, ako by sa pustilo do eventuálnej jadrovej konfrontácie s NATO. Stať by sa tak mohlo v prípade, že Moskva bude kopiť ďalšie neúspechy na bojisku, napísal server Politico s odvolaním sa na anonymné zdroje.

Podľa šiestich dobre informovaných zdrojov, medzi ktorými sú pracovníci Pentagonu, Spojené štáty zatiaľ nemajú žiadne spravodajské informácie, ktoré by naznačovali, že takýto útok na Ukrajine bezprostredne hrozí. Mnohí americkí predstavitelia obrany majú za to, že boje v zimných mesiacoch uberú na intenzite a že žiadna zo strán nebude schopná získať späť významné územie.